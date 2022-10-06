5 женских имен, которые приносят несчастья

Эксперты назвали женские имена, которые обладают сильной энергетикой, поэтому могут притягивать к себе как положительную, так и отрицательную энергии.

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Аврора

Авроры очень упрямые и целеустремленные, они всегда знают чего хотят и всегда думают, что смогут это получить. Если кто-то или что-то мешает Аврорам достичь желаемого — они жестко уберут преграду. Женщины с таким именем готовы идти к цели по головам, а это не нравится окружающим. Поэтому у Аврор много недоброжелателей, завистников и даже врагов.

Ада

Ады, как правило, сильные и независимые женщины, готовые и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. Мужчины зачастую бояться такой взрывной мощной энергетики, поэтому поддерживают с Адами только дружеские отношения. Поэтому Ады чаще всего одиноки и от этого страдают.

Инна

У имени Инна сильная энергетика. Сильная настолько, что постоянно поддается различным испытаниям — это могут быть проблемы личного характера или трагедии и беды, которые приходят из вне. Конечно, Инны все могут преодолеть и стать после очередных испытаний только сильнее, умнее и краше.

Кира

Киры очень доверчивы и наивны. Этим могут пользоваться токсичные непорядочные люди. Киры могут вступать в абьюзивные отношения, поддаваться давлению на работе. Они не умеют отстаивать свои интересы и обозначать личные границы. киры страдают от того, что их не любят просто за то, что они есть.

Варвара

Варвары умны и очень упрямы. Они не умеют прислушиваться к советам, не ищут компромиссы, не идут на уступки, часто — не подбирают слова в выражениях. Поэтому вокруг Варвар бывает много конфликтов и скандалов. Им тяжело не только на работе, а и в семье.