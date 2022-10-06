5 жіночих імен, які приносять нещастя

Експерти назвали жіночі імена, які мають сильну енергетику, тому можуть притягувати до себе як позитивну, так і негативну енергії.

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Аврора

Аврори дуже вперті і цілеспрямовані, вони завжди знають, чого хочуть і завжди думають, що зможуть це отримати. Якщо хтось чи щось заважає Аврорам досягти бажаного, вони жорстко приберуть перешкоду. Жінки з таким ім'ям готові йти до мети по головах, а це не подобається оточенню. Тому Аврори мають багато недоброзичливців, заздрісників і навіть ворогів.

Ада

Ади, як правило, сильні і незалежні жінки, готові і коня на скаку зупинити, і в охоплену вогнем хату увійти. Чоловіки часто бояться такої вибухової потужної енергетики, тому підтримують з Адами лише дружні стосунки. Тому Ади найчастіше самотні і від цього страждають.

Інна

Інна має сильну енергетику. Сильна настільки, що постійно піддається різним випробуванням — це можуть бути проблеми особистого характеру чи трагедії та біди, що приходять ззовні. Звичайно, Інни всі можуть подолати і стати після чергових випробувань лише сильнішими, розумнішими та красивішими.

Кіра

Кіри дуже довірливі та наївні. Цим можуть скористатися токсичні непорядні люди. Кіри можуть вступати в аб'юзивні стосунки, піддаватися тиску на роботі. Вони не вміють відстоювати свої інтереси та позначати особисті межі. Кіри страждають від того, що їх не люблять просто через те, що вони є.

Варвара

Варвари розумні та дуже вперті. Вони не вміють прислухатися до порад, не шукають компромісів, не йдуть на поступки, часто не підбирають слова у висловлюваннях. Тому навколо Варвар буває багато конфліктів та скандалів. Їм важко не лише на роботі, а й у сім'ї.