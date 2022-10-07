Это день любви, прекрасное время для медитации и уединения, размышления и внутреннего диалога.

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"Сердце". Лунный календарь на 7 октября 2022 года

12-й лунный день. Символ дня — "Сердце. Это день любви, прекрасное время для медитации и уединения, размышления и внутреннего диалога.

В этот день лучше держать пост, отказаться от мясных и жирных продуктов, никотина и алкоголя. Но при этом не рекомендуется голодать.

Сегодня желательно снизить кардионагрузку, избегать тяжелых физических упражнений. Более полезной для организма будет йога, массаж, плавание в бассейне.

В бизнесе день удачный разве что для спонсорства, все остальные операции будут даваться очень тяжело.

Луна в знаке Рыбы

Луна в Рыбах – период романтичности и мечтательности. Это время, когда голос интуиции особенно сильный, могут появляться мистические настроения, усилиться религиозные чувства. Люди охотнее верят в чудеса, тоньше понимают таинственные явления. Скрытая суть событий становится более очевидной.

Люди становятся более нежными, кроткими и даже сентиментальными. В эти дни хочется общаться с любимыми людьми, говорить им добрые, хорошие слова. Эстетика и красота выходят на первый план. Поэтому очень хорошо посещать в эти дни театры, выставки, читать стихи, погрузится в искусство, которое оставляет глубокий след в душе.