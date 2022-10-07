Це день любові, прекрасний час для медитації та усамітнення, роздумів та внутрішнього діалогу.

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"Серце". Місячний календар на 7 жовтня 2022 року.

12-й місячний день. Символ дня — "Серце. Це день любові, прекрасний час для медитації та усамітнення, роздумів та внутрішнього діалогу.

Цього дня краще тримати піст, відмовитися від м'ясних та жирних продуктів, нікотину та алкоголю. Однак не рекомендується голодувати.

Сьогодні бажано знизити кардіонавантаження, уникати важких фізичних вправ. Кориснішою для організму буде йога, масаж, плавання у басейні.

У бізнесі день вдалий хіба що для спонсорства, решта операцій даватимуться дуже важко.

Місяць у знаку Риби

Місяць у Рибах — період романтичності та мрійливості. Це час, коли голос інтуїції особливо сильний, можуть з'являтися містичні настрої, посилитися релігійні почуття. Люди охоче вірять у дива, тонше розуміють таємничі явища. Прихована суть подій стає очевиднішою.

Люди стають ніжнішими, лагіднішими і навіть сентиментальнішими. У ці дні хочеться спілкуватися з коханими людьми, говорити їм добрі слова. Естетика та краса виходять на перший план. Тому дуже добре відвідувати у ці дні театри, виставки, читати вірші, поринути у мистецтво, яке залишає глибокий слід у душі.