5 мужских имен, которые приносят несчастье

Обладатели этих имен — сильные, яркие личности, которые иногда попадают в сложные жизненные ситуации только потому, что неуверенны в себе.

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Анатолий

Анатолии зачастую добродушные и щедрые, они не умеют говорить "нет". Иногда это приводит к проблемам с алкоголем — из-за безотказности они могут выпивать со всеми, кто им это предлагает. Это же безотказность часто приводит и к проблемам на работе, не умению отстаивать свои права. Избегать неприятностей Анатолию помогает надежный партнер с более жестким характером.

Сергей

У Сергеев с детства обостренное чувство справедливости. Они стремятся во всем разобраться и "навести порядок". Иногда прибегают к сомнительным методам. Это часто приводит к проблемам с Законом. Сергеям очень полезно заниматься активно спортом, особенно силовым и всегда контролировать свои эмоции, не принимать импульсивных решений.

Роман

Романы — творческие и ранимые личности, они очень часто не могут сказать точно чего они хотят и в каком направлении движутся. Поэтому часто меняют работы и сферы деятельности, не добиваясь нигде особых результатов. Это нередко приводит к финансовым проблемам и конфликтам в семейной жизни. Если Роман сумеет определиться в жизни и понять — кто он и где может реализовать себя — он будет счастливым и успешным.

Юлиан

Юлианы очень мнительные. Любую неудачу они воспринимают близко к сердцу, малейшая неприятность способна надолго выбить Юлиана с колеи. Это приводит к длительным депрессиям, финансовым проблемам, конфликтам в парах. Помогут стать счастливым Юлиану практики медитации, спорт, самообразование и спокойный, уверенный в себе партнер рядом.

Вадим

Вадимы обладают взрывным и сильным характером, они склонны к провокациям и сложно идут на компромиссы. В то же время их неуверенность в себе не дает полноценно реализовать себя в профессии. Однако, если Вадим осознает эту проблему и преодолевает ее — добивается огромного успеха.