5 чоловічих імен, які приносять нещастя

Власники цих імен — сильні, яскраві особистості, які іноді потрапляють до складних життєвих ситуацій лише тому, що невпевнені в собі.

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Анатолій

Анатолії часто добродушні та щедрі, вони не вміють говорити "ні". Іноді це призводить до проблем з алкоголем — через безвідмовність вони можуть випивати з усіма, хто їм це пропонує. Це ж безвідмовність часто призводить і до проблем на роботі, не вміння обстоювати свої права. Уникати неприємностей Анатолію допомагає надійний партнер із жорсткішим характером.

Сергій

У Сергіїв з дитинства загострене почуття справедливості. Вони прагнуть у всьому розібратися і "навести лад". Іноді вдаються до сумнівних методів. Це часто призводить до проблем із Законом. Сергіям дуже корисно активно займатися спортом, особливо силовим і завжди контролювати свої емоції, не приймати імпульсивних рішень.

Роман

Романи — творчі та вразливі особистості, вони часто не можуть сказати точно чого вони хочуть і в якому напрямку рухаються. Тому часто змінюють роботи та сфери діяльності, не добиваючись ніде особливих результатів. Це нерідко призводить до фінансових проблем та конфліктів у сімейному житті. Якщо Роман зуміє визначитися в житті та зрозуміти — хто він і де може реалізувати себе — він буде щасливим та успішним.

Юліан

Юліани дуже недовірливі. Будь-яку невдачу вони сприймають близько до серця, найменша неприємність здатна надовго вибити Юліана з колії. Це призводить до тривалих депресій, фінансових проблем, конфліктів у парах. Допоможуть стати щасливим Юліану практики медитації, спорт, самоосвіта та спокійний, впевнений у собі партнер поряд.

Вадим

Вадими мають вибуховий і сильний характер, вони схильні до провокацій і складно йдуть на компроміси. Водночас їхня невпевненість у собі не дає повноцінно реалізувати себе у професії. Однак, якщо Вадим усвідомлює цю проблему та долає її — досягає величезного успіху.