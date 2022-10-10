Змеиный день. Лунный календарь на 10 октября 2022 года

Лучше всего этот день посвятить спокойному отдыху.

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15-й лунный день

Символ дня – "Змея". Сегодня человек подвержен постоянным искушениям и соблазнам, которые ни к чему хорошему не приведут. Высокий риск конфликтов без особых причин, поэтому важно не допускать вспышек эмоции и контролировать уровень раздражительности. Идеально будет сохранять спокойствие в любых ситуациях. Также сегодня возможны конфликты на сексуальной почве — все из-за того, что желания мужчин и женщин сейчас в противофазе. Благоприятный день для бизнеса, но лучше отказаться от важных дел, крупных сделок. В 15-й лунный день мы видим вещие сны, это лучший день для познания тайн.

От стрижки в этот день лучше отказаться.

Луна в знаке Овен

В это время люди больше склонны к конфликтам, чем в другие дни. Эмоциональное напряжение возрастает, возникают вспыльчивость и импульсивность. Именно в дни Овна очень многие проявляют бесстрашие и готовность к резким действиям и экстремальным ситуациям. Даже самый милый человек в дни Овна вдруг может стать резким и грубым. В это время нам легче всего одним махом разрубить давно мучившую проблему или сбросить с себя ненавистную обузу, избавиться от надоевшего груза, что мешает легко и свободно жить. Но, учитывая повышенную эмоциональную напряженность этих дней, нужно постараться усилить самоконтроль и выявить выдержку, а также свести к минимуму вероятность стрессов.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ