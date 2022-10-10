Зміїний день. Місячний календар на 10 жовтня 2022 року

Найкраще цей день присвятити спокійному відпочинку.

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15-й місячний день

Символ дня — "Змія". Сьогодні людина схильна до постійних спокус, які ні до чого доброго не приведуть. Високий ризик конфліктів без особливих причин, тому важливо не допускати спалахів емоції та контролювати рівень дратівливості. Ідеально зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Також сьогодні можливі конфлікти на сексуальному ґрунті — все через те, що бажання чоловіків і жінок зараз у протифазі. Сприятливий день для бізнесу, але краще відмовитись від важливих справ, великих угод. У 15-й місячний день ми бачимо пророчі сни, це найкращий день для пізнання таємниць.

Від стрижки у цей день краще відмовитись.

Місяць у знак Овен

У цей час люди більше схильні до конфліктів, ніж в інші дні. Емоційна напруга зростає, виникають запальність та імпульсивність. Саме в дні Овна дуже багато хто проявляє безстрашність і готовність до різких дій та екстремальних ситуацій. Навіть наймиліша людина в дні Овна раптом може стати різкою і грубою. У цей час нам найлегше одним махом розрубати проблему, яка давно мучила, або скинути із себе ненависний тягар, позбутися набридлого вантажу, що заважає легко і вільно жити. Але, враховуючи підвищену емоційну напруженість цих днів, потрібно постаратися посилити самоконтроль і проявити витримку, а також звести до мінімуму ймовірність стресів.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ