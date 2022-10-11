Тише едешь - дальше будешь. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 октября 2022 года

Многим знакам Зодиака этот день лучше всего провести пассивно, неторопливо, без лишних эмоций и с холодным рассудком.

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Овен

Даже если вас сегодня будут усиленно провоцировать на конфликт — не поддавайтесь. Обострение ситуации в любой сфере вашей жизни может нанести существенный вред. Подписание важных документов лучше также перенести на другой день.

Телец

День не обещает больших свершений на работе, поэтому если есть возможность — останьтесь лучше дома. В личной жизни давно назревает откровенный разговор, который поможет решить ряд проблем и сблизит вас с партнером.

Близнецы

Близнецам сегодня необходимо сосредоточиться на важных делах и не распылять свою энергию зря. Удовольствие и результат вы получите только если сумеете снять раздражительность и не ставить завышенные планки.

Рак

Сегодня вам хорошую службу сыграет совет от близкого человека — прислушайтесь к нему. А потом сравните его слова с тем, что говорит вам собственная интуиция и примите правильное решение.

Лев

Не относитесь к людям высокомерно — как сегодня, так и всегда. Потому что вам, скорее всего, придется обращаться к ним за помощью. Все покупки в этот день будут удачными, особенно — дорогостоящие.

Дева

День, когда лучше не принимать важные решения. От них не будет пользы и не решиться ни одна проблема. Водителям следует быть внимательными за рулем и не нарушать правила дорожного движения.

Весы

Не беритесь за все и сразу — ничего в итоге не получиться. И не потому, что у вас не хватит сил, просто сегодня явно не ваш день. Воспользуйтесь рекомендацией звезд и отдохните как следует.

Скорпион

День подведения итогов. Вы большой молодец и ваши старания и труд не останутся незамеченными — ни родными, ни руководством. В качестве вознаграждения для себя выберите отдых в кругу друзей или порадуйте себя хорошим подарком.

Стрелец

Что бы вы ни делали в этот день, постарайтесь не торопиться. Спешка – лучший способ все испортить, впрочем, медлить тоже не стоит – можно упустить благоприятный профессиональный шанс.

Козерог

Прошлые ошибки дадут о себе знать и, скорее всего, закроют перед вами перспективный путь. Но если вам удасться осознать в чем вы были не правы, в дальнейшем подобного опыта не будет.

Водолей

Не подписывайте сегодня никаких важных документов, не давайте и не берите деньги в долг. В тоже время, если вас попросят о помощи — не отказывайте. Вечером вас ждут дома — купите родным небольшой подарок.

Рыбы

День не принесет профессионального успеха. Во второй половине дня есть шанс серьезно повздорить с руководством, поэтому Рыбам сегодня лучше меньше говорить и больше слушать.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ