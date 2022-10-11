Тихіше їдеш — далі будеш. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня 2022 року
Багатьом знакам Зодіаку цей день найкраще провести пасивно, неквапливо, без зайвих емоцій і з холодним розумом.
Овен
Навіть якщо вас сьогодні посилено провокуватимуть на конфлікт — не піддавайтеся. Загострення ситуації в будь-якій сфері вашого життя може завдати істотної шкоди. Підписання важливих документів краще також перенести на інший день.
Телець
День не обіцяє великих звершень на роботі, тому якщо є можливість — залиштеся краще вдома. В особистому житті давно назріває відверта розмова, яка допоможе вирішити низку проблем і зблизить вас із партнером.
Близнюки
Близнюкам сьогодні необхідно зосередитися на важливих справах і не розпорошувати свою енергію даремно. Насолоду та результат ви отримаєте тільки якщо зумієте зняти дратівливість і не ставити підвищені планки.
Рак
Сьогодні вам хорошу службу зіграє порада від близької людини — прислухайтеся до неї. А потім порівняйте її слова з тим, що каже вам власна інтуїція та ухваліть правильне рішення.
Лев
Не ставтеся до людей зверхньо — як сьогодні, так і завжди. Тому що вам швидше за все доведеться звертатися до них за допомогою. Усі покупки цього дня будуть вдалими, особливо — дорогі.
Діва
День, коли краще не ухвалювати важливих рішень. Від них не буде користі й не вирішиться жодна проблема. Водіям варто бути уважними за кермом і не порушувати правила дорожнього руху.
Терези
Не беріться за все й одразу — нічого зрештою не вийде. І не тому, що вам не вистачить сил, просто сьогодні очевидно не ваш день. Скористайтеся рекомендацією зірок і відпочиньте як слід.
Скорпіон
День підбиття підсумків. Ви великий молодець і ваші старання та праця не залишаться непоміченими — ні рідними, ні керівництвом. Як винагороду для себе виберіть відпочинок у колі друзів або порадуйте себе гарним подарунком.
Стрілець
Що б ви не робили цього дня, постарайтеся не поспішати. Поспіх — найкращий спосіб усе зіпсувати, втім, зволікати теж не варто — можна згаяти сприятливий професійний шанс.
Козеріг
Минулі помилки дадуть себе знати і, швидше за все, закриють перед вами перспективний шлях. Але якщо вам вдасться усвідомити в чому ви не мали рації, надалі такого досвіду не буде.
Водолій
Не підписуйте сьогодні жодних важливих документів, не давайте і не беріть гроші в борг. У той же час, якщо вас попросять про допомогу, не відмовляйте. Увечері на вас чекають удома — купіть рідним невеликий подарунок.
Риби
День не принесе професійного успіху. У другій половині дня є шанс серйозно посваритись із керівництвом, тому Рибам сьогодні краще менше говорити і більше слухати.
Джерело: