"Голубь". Лунный календарь на 11 октября 2022 года

Это очень гармоничное и светлое время, поэтому сегодня крайне не желательно злиться, повышать голос либо выяснять отношения. День чистоты и спокойствия.

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16-й лунный день. Символ дня – "Голубь". Это очень гармоничное и светлое время, поэтому сегодня крайне не желательно злиться, повышать голос либо выяснять отношения. Это день чистоты и спокойствия. Идеально начать генеральную уборку дома, перестановку мебели или обновить интерьер. Это касается не только помещений, но и мыслей, организма. Оздоровительные практики и профилактические процедуры будут сегодня иметь сильный эффект.

Хороший день для творческих людей – могут прийти в голову новые, креативные идеи. Поездки и путешествия будут удачными, принесут желаемый результат — будь-то в работе или отпуске.

В то же время могут усилиться проявления негативных привычек, все изъяны станут хорошо видны. Возрастет искушение новыми соблазнами, контролировать страсти станет сложнее.

Лучше воздержаться от стрижки волос и перенести все косметологические процедуры.

Хорошее время для начала новых дел. В этот день следует воздержаться от сексуальных контактов и не употреблять грубую животную пищу.

Луна в знаке Телец

Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, падает. В дни Тельца люди чувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове как сумасшедшие, да и реакция замедляется. В дни Тельца мы все немного тугодумы. К тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству. Мы становимся мирными и медленными.

В эти дни хорошо заниматься домашними делами, решать обычные жизненные проблемы – закупать продукты, делать мелкий ремонт в квартире, а рабочее время посвятить текущим рутинным проблемам.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ