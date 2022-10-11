Це дуже гармонійний і світлий час, тому сьогодні вкрай не бажано злитися, підвищувати голос або з'ясовувати стосунки. День чистоти та спокою.

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"Голуб". Місячний календар на 11 жовтня 2022 року

16-й місячний день. Символ дня — "Голуб". Це дуже гармонійний і світлий час, тому сьогодні вкрай не бажано злитися, підвищувати голос або з'ясовувати стосунки. Це день чистоти та спокою. Ідеально розпочати генеральне прибирання будинку, перестановку меблів чи оновити інтер'єр. Це стосується не лише приміщень, а й думок, організму. Оздоровчі практики та профілактичні процедури матимуть сильний ефект.

Хороший день для творчих людей — можуть спасти на думку нові, креативні ідеї. Поїздки та подорожі будуть вдалими, принесуть бажаний результат — чи то в роботі, чи у відпустці.

У той же час можуть посилитися прояви негативних звичок, всі вади стануть добре видно. Зросте спокуса новими спокусами, контролювати пристрасті стане важче.

Краще утриматися від стрижки волосся та перенести всі косметологічні процедури.

Гарний час для початку нових справ. Цього дня варто утриматися від сексуальних контактів і не вживати грубої тваринної їжі.

Місяць у знаку Телець

Напруга попередніх днів, пов'язана з проходженням Місяцем знака Овна, падає. У дні Тельця люди почуваються спокійно, надійно, умиротворено. Земля більше не йде з-під ніг, ми твердо стоїмо на землі й почуваємося цілком упевнено. Думки вже не скачуть у голові як божевільні, та й реакція сповільнюється. У дні Тельця ми всі трохи тугодуми. До того ж, тепер нас важко зрушити з місця, з'являється деяка схильність до впертості. Ми стаємо мирними та повільними.

У ці дні добре займатися домашніми справами, вирішувати звичайні життєві проблеми — закуповувати продукти, робити дрібний ремонт у квартирі, а час присвятити поточним рутинним проблемам.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ