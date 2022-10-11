10 - 16 октября 2022: неделя финансового успеха для Тельцов, Дев и Козерогов

Этим трем знакам Зодиака звезды предвещают успешную неделю в финансовом и профессиональном плане. Однако, им следует внимательно прислушаться к советам звезд и не упустить свой золотой шанс.

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Тельцы

Эту неделю Тельцам надо активно потрудиться — только проявляя инициативность и упорство они смогут получить желаемый результат и, соответственно, финансовое вознаграждение. Вам могут предложить перспективную должность. На этой неделе также будут успешными все заключенные сделки и подписанные контракты. Благоприятное время для инвестиций в строительство, недвижимость, образование. Избегать стоит только оформления долгосрочных кредитов — возможны трудности с их возвращением.

Девы

Девам на этой неделе звезды рекомендуют проявить активность в вопросах увеличения доходов — не стесняйтесь обсуждать зарплату и премии. Не избегайте новых знакомств, возможно вы перейдете в другую сферу деятельности, которая окажется более перспективной в финансовом и творческом плане. Также на этой неделе вы сможете получить крупную сумму денег — это могут быть дивиденды или наследство. Проявляйте инициативность, не прячьтесь в тени даже собственных, но прошлых побед, и тогда удача будет на вашей стороне.

Козерог

Звезды на этой неделе будут баловать Козерогов приятными неожиданностями. Это могут быть случайные встречи с людьми, с которыми вы раньше работали и сейчас это сотрудничество может очень выгодно возобновиться. Или же это будут вакансии на должность, о которой вы давно мечтали. В любом случае держите руку на пульсе событий и слушайте подсказки Вселенной. Все, что происходит в эти дни — не случайно и все события способны существенно увеличить ваш доход.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ