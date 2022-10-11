10—16 жовтня 2022 року: тиждень фінансового успіху для Тельців, Дів і Козерогів

Цим трьом знакам Зодіаку зірки віщують успішний тиждень у фінансовому та професійному плані. Однак їм слід уважно прислухатися до порад зірок і не прогаяти свій золотий шанс.

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Тельці

Цей тиждень Тельцям треба активно попрацювати — лише виявляючи ініціативність і завзятість, вони зможуть отримати бажаний результат і, відповідно, фінансову винагороду. Вам можуть запропонувати перспективну посаду. Цього тижня також будуть успішними всі укладені угоди та підписані контракти. Сприятливий час для інвестицій у будівництво, нерухомість, освіту. Уникати варто лише оформлення довгострокових кредитів — можливі труднощі з їх поверненням.

Діви

Дівам цього тижня зірки рекомендують проявити активність у питаннях збільшення доходів — не соромтеся обговорювати зарплату й премії. Не уникайте нових знайомств, можливо, ви перейдете в іншу сферу діяльності, яка виявиться перспективнішою у фінансовому та творчому плані. Також цього тижня ви зможете отримати велику суму грошей — це можуть бути дивіденди чи спадщина. Виявляйте ініціативність, не ховайтеся в тіні навіть власних, але минулих перемог, і тоді успіх буде на вашому боці.

Козеріг

Зірки цього тижня балуватимуть Козерогів приємними несподіванками. Це можуть бути випадкові зустрічі з людьми, з якими ви раніше працювали, і зараз ця співпраця може дуже вигідно відновитися. Або це будуть вакансії на посаду, про яку ви давно мріяли. У будь-якому випадку тримайте руку на пульсі подій і слухайте підказки Всесвіту. Все, що відбувається в ці дні, — не випадково, і всі події здатні суттєво збільшити ваш дохід.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ