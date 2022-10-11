Белла Хадид отпраздновала день рождения в прозрачном кружевном платье

На днях самая востребованная модель современности отметила свое 26-летие.

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Модель Белла Хадид продолжает впечатлять фанатов своим идеальным телом и демонстрирует блестящую фигуру.

[ + – ] Белла Хадид отметила 26-летие

Для празднования своего 26-летия Белла выбрала довольно откровенный наряд. На свою вечеринку, которая прошла в бруклинской пиццерии Lucali, она надела обтягивающее прозрачное кружевное платье-миди, из-под которого просвечивались стринги. Дополнили образ босоножки на каблуке, байкерская куртка из кожи, солнцезащитные очки в стиле 1990-х годов и атласная сумка Amina Muaddi, украшенная надписью "Ciao Bella".

Фото: Backgrid

Поздравить именинницу приехали самые близкие люди модели, среди которых — ее бойфренд, Марк Кальман, сестра, Джиджи Хадид, и мама, Иоланда Хадид.