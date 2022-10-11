Белла Хадід відсвяткувала день народження в прозорій мереживній сукні

Днями найпопулярніша модель сучасності відзначила своє 26-річчя.

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Модель Белла Хадід продовжує вражати фанатів своїм ідеальним тілом і демонструє блискучу фігуру.

[ + – ] Белла Хадід відзначила 26-річчя

Для святкування свого 26-річчя Белла обрала доволі відверте вбрання. На свою вечірку, яка пройшла в бруклінській піцерії Lucali, вона одягла обтислу прозору мереживну сукню-міді, з-під якої просвічувалися стринги. Доповнили образ босоніжки на підборах, байкерська куртка зі шкіри, сонцезахисні окуляри в стилі 1990-х років і атласна сумка Amina Muaddi, прикрашена написом Ciao Bella.

Фото: Backgrid

Привітати іменинницю приїхали найближчі люди моделі, серед яких — її бойфренд Марк Кальман, сестра Джіджі Хадід і мама Йоланда Хадід.