Кофейню мужа Джамалы разрушило взрывной волной

10 октября российская армия обстреляла ракетами центр Киев, из-за чего пострадали мирные украинцы и объекты инфраструктуры. Не стало исключением, также, имущество знаменитостей.

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Так, семейное кафе певицы Джамалы и ее мужа разгромило взрывной волной. Последствия массированных обстрелов певица показала в своих социальных сетях.

Джамала показала, что ее семейное кафе TAKAVA в центре столицы сильно пострадало из-за прилета российской ракеты. Взрывной волной в заведении выбило стекло, повредило электронные приборы и разрушило ограждения внутри кафе.

"Сейчас заведение на Жилянской, 75 временно не будет работать, Но, как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русскую", – говорится в сообщении заведения в Instagram.

Ранее Фокус писал о том, что Памела Андерсон опубликовала мемуары.