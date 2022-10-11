Кав'ярню чоловіка Джамали зруйнувало вибуховою хвилею

10 жовтня російська армія обстріляла ракетами центр Київ, через що постраждали мирні українці та об'єкти інфраструктури. Не стало виключенням, також, майно знаменитостей.

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Так, сімейне кафе співачки Джамали та її чоловіка розтрощило вибуховою хвилею. Наслідки масованих обстрілів співачка показала у своїх соціальних мережах.

Джамала показала, що її сімейне кафе TAKAVA у центрі столиці сильно постраждало через приліт російської ракети. Вибуховою хвилею у закладі вибило скло, пошкодило електронні прилади та зруйнувало огорожі усередині кафе.

"Зараз заклад на Жилянській, 75 тимчасово не працюватиме, Але, як і кожен українець, ми переживемо це разом, все відбудуємо, вистоїмо та переможемо клятих росіян", – йдеться у повідомленні закладу в Instagram.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон опублікувала мемуари.