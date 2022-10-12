Китайский старинный стул продали за рекордные 15 миллионов долларов
Складной походный стул династии Мин был продан на торгах Sotheby’s в Гонконге.
Похоже, нашелся один из самых дорогих стульев в истории. Анонимный покупатель выложил 15,9 миллионов долларов за складной стул китайской династии Мин 17-го века. Об этом пишет The Times.
Торги были ожесточенными и длились 15 минут, поступило более 60 предложений, но в итоге уникальный стульчик со спинкой, специально предназначенной для переноски, был продан за 15,9 миллионов долларов (14,4 миллионов фунтов стерлингов), превысив оценку предмета почти на 800 процентов.
Цена, которую заплатил за него азиатский частный коллекционер, была обусловлена всплеском спроса среди богатых китайцев, выкупающих исторические предметы из прошлого своей страны.
Всего в мире сохранилось шесть таких стульев. Обычно их использовали сановники во время путешествий. Стулья были очень удобными, но до наших дней их дошло немного, потому что они активно использовались и часто ломались.
Ранее стул, как и многое, проданное на аукционе Sotheby’s, принадлежал коллекционеру и филантропу сэру Джозефу Хотунгу из Гонконга, который умер в прошлом году.
"Мы были впечатлены тем, как росли ставки на исключительно редкое складное кресло хуанхуали со спинкой в виде подковы, и когда молоток ударил, это была кульминация моей карьеры", — признался Генри Ховард-Снейд, председатель Sotheby's по азиатскому искусству.
Кресло с подковообразной спинкой изготовлено из розового дерева и является примером стиля мебели хуанхуали, что означает "дерево желтой цветущей груши".
Династия Мин просуществовала с 1368 по 1644 год, а последним правителем династии Мин был император Чунчжэнь.
В период династии Мин Китай стал глобальной сверхдержавой: морские экспедиции в неизвестные части мира совершались на годы раньше Христофора Колумба, а книги печатались еще до того, как в Британии появился печатный станок.
Эпоха была жестокой, но стала и золотым веком китайского искусства, с той поры сохранилось множество предметов и картин.
Но хоть цена за китайский стул и впечатляет, рекордную цену в 21,9 миллион фунтов она не превзошла. Именно столько анонимный покупатель выложил за кресло "Драконы", спроектированное ирландским архитектором Эйлин Грей в 2009 году. Ранее "Драконы" принадлежали дизайнеру Иву Сен-Лорану.
А в 2011 году более некий коллекционер выложил 33 миллиона долларов за нефритовый туалетный столик и табурет, которые датируются 2000-летней династией Хань.