Китайский старинный стул продали за рекордные 15 миллионов долларов

Складной походный стул династии Мин был продан на торгах Sotheby’s в Гонконге.

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Похоже, нашелся один из самых дорогих стульев в истории. Анонимный покупатель выложил 15,9 миллионов долларов за складной стул китайской династии Мин 17-го века. Об этом пишет The Times.

Торги были ожесточенными и длились 15 минут, поступило более 60 предложений, но в итоге уникальный стульчик со спинкой, специально предназначенной для переноски, был продан за 15,9 миллионов долларов (14,4 миллионов фунтов стерлингов), превысив оценку предмета почти на 800 процентов.

[ + – ] Складной стульчик династии Мин Фото: Sotheby’s

Цена, которую заплатил за него азиатский частный коллекционер, была обусловлена ​​всплеском спроса среди богатых китайцев, выкупающих исторические предметы из прошлого своей страны.

Всего в мире сохранилось шесть таких стульев. Обычно их использовали сановники во время путешествий. Стулья были очень удобными, но до наших дней их дошло немного, потому что они активно использовались и часто ломались.

[ + – ] Китайский чиновник на складном стульчике Фото: Sotheby’s

Ранее стул, как и многое, проданное на аукционе Sotheby’s, принадлежал коллекционеру и филантропу сэру Джозефу Хотунгу из Гонконга, который умер в прошлом году.

"Мы были впечатлены тем, как росли ставки на исключительно редкое складное кресло хуанхуали со спинкой в ​​виде подковы, и когда молоток ударил, это была кульминация моей карьеры", — признался Генри Ховард-Снейд, председатель Sotheby's по азиатскому искусству.

Кресло с подковообразной спинкой изготовлено из розового дерева и является примером стиля мебели хуанхуали, что означает "дерево желтой цветущей груши".

Династия Мин просуществовала с 1368 по 1644 год, а последним правителем династии Мин был император Чунчжэнь.

В период династии Мин Китай стал глобальной сверхдержавой: морские экспедиции в неизвестные части мира совершались на годы раньше Христофора Колумба, а книги печатались еще до того, как в Британии появился печатный станок.

Эпоха была жестокой, но стала и золотым веком китайского искусства, с той поры сохранилось множество предметов и картин.

Но хоть цена за китайский стул и впечатляет, рекордную цену в 21,9 миллион фунтов она не превзошла. Именно столько анонимный покупатель выложил за кресло "Драконы", спроектированное ирландским архитектором Эйлин Грей в 2009 году. Ранее "Драконы" принадлежали дизайнеру Иву Сен-Лорану.

[ + – ] Кресло "Драконы" принадлежавшее Иву Сен-Лорану Фото: Sotheby’s

А в 2011 году более некий коллекционер выложил 33 миллиона долларов за нефритовый туалетный столик и табурет, которые датируются 2000-летней династией Хань.