Китайський старовинний стілець продали за рекордні 15 мільйонів доларів

Розкладний похідний стілець династії Мін продали на аукціоні Sotheby's у Гонконгу.

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Схоже, знайшовся один із найдорожчих стільців в історії. Анонімний покупець виклав 15,9 мільйонів доларів за розкладний стілець китайської династії Мін 17 століття. Про це пише The Times.

Аукціон був запеклим і тривалим 15 хвилин, надійшло понад 60 пропозицій, але в результаті унікальний стілець зі спинкою, спеціально призначеною для перенесення, було продано за 15,9 мільйонів доларів (14,4 мільйона фунтів стерлінгів), перевищивши оцінку предмета майже на 800 відсотків .

[ + – ] Складаний стілець династії Мін Фото: Sotheby’s

Ціна, яку заплатив за нього азіатський приватний колекціонер, була обумовлена ​​сплеском попиту серед багатих китайців, які викуповують історичні предмети з минулого своєї країни.

Загалом у світі збереглося шість таких стільців. Зазвичай їх використовували вельможі під час подорожей. Стільці були дуже зручними, але до наших днів їх дійшло небагато, бо вони активно використовувалися та часто ламалися.

[ + – ] Китайський чиновник на розкладному стільці Фото: Sotheby’s

Раніше стілець, як і багато інщого, проданого на аукціоні Sotheby's, належав колекціонеру та філантропу серу Джозефу Хотунгу з Гонконгу, який помер минулого року.

"Ми були вражені тим, як росли ставки на винятково рідкісне розкладне крісло хуанхуалі зі спинкою у вигляді підкови, і коли молоток вдарив, це була кульмінація моєї кар'єри", — зізнався Генрі Говард-Снейд, голова Sotheby's з азіатського мистецтва.

Крісло з підковоподібною спинкою виготовлене з рожевого дерева і є прикладом стилю меблів хуанхуалі, що означає дерево жовтої квітучої груші.

Династія Мін проіснувала з 1368 до 1644 року, а останнім правителем династії Мін був імператор Чунчжень.

У період династії Мін Китай став глобальною наддержавою: морські експедиції в невідомі частини світу відбувалися на роки раніше за Христофора Колумба, а книги друкувалися ще до того, як у Британії з'явився друкарський верстат.

Епоха була жорстокою, але стала й золотим віком китайського мистецтва, з того часу збереглося безліч предметів і картин.

Але хоч ціна за китайський стілець і вражає, рекордну ціну 21,9 мільйона фунтів вона не перевершила. Саме стільки анонімний покупець виклав за крісло "Дракони", спроєктоване ірландським архітектором Ейлін Грей у 2009 році. Раніше "Дракони" належали дизайнеру Іву Сен-Лорану.

[ + – ] Крісло "Дракони" належало Іву Сен-Лорану Фото: Sotheby’s

А в 2011 році якийсь колекціонер виклав 33 мільйони доларів за нефритовий туалетний столик і табурет, які датуються 2000-річною династією Хань.