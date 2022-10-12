Китайський старовинний стілець продали за рекордні 15 мільйонів доларів
Розкладний похідний стілець династії Мін продали на аукціоні Sotheby's у Гонконгу.
Схоже, знайшовся один із найдорожчих стільців в історії. Анонімний покупець виклав 15,9 мільйонів доларів за розкладний стілець китайської династії Мін 17 століття. Про це пише The Times.
Аукціон був запеклим і тривалим 15 хвилин, надійшло понад 60 пропозицій, але в результаті унікальний стілець зі спинкою, спеціально призначеною для перенесення, було продано за 15,9 мільйонів доларів (14,4 мільйона фунтів стерлінгів), перевищивши оцінку предмета майже на 800 відсотків .
Ціна, яку заплатив за нього азіатський приватний колекціонер, була обумовлена сплеском попиту серед багатих китайців, які викуповують історичні предмети з минулого своєї країни.
Загалом у світі збереглося шість таких стільців. Зазвичай їх використовували вельможі під час подорожей. Стільці були дуже зручними, але до наших днів їх дійшло небагато, бо вони активно використовувалися та часто ламалися.
Раніше стілець, як і багато інщого, проданого на аукціоні Sotheby's, належав колекціонеру та філантропу серу Джозефу Хотунгу з Гонконгу, який помер минулого року.
"Ми були вражені тим, як росли ставки на винятково рідкісне розкладне крісло хуанхуалі зі спинкою у вигляді підкови, і коли молоток вдарив, це була кульмінація моєї кар'єри", — зізнався Генрі Говард-Снейд, голова Sotheby's з азіатського мистецтва.
Крісло з підковоподібною спинкою виготовлене з рожевого дерева і є прикладом стилю меблів хуанхуалі, що означає дерево жовтої квітучої груші.
Династія Мін проіснувала з 1368 до 1644 року, а останнім правителем династії Мін був імператор Чунчжень.
У період династії Мін Китай став глобальною наддержавою: морські експедиції в невідомі частини світу відбувалися на роки раніше за Христофора Колумба, а книги друкувалися ще до того, як у Британії з'явився друкарський верстат.
Епоха була жорстокою, але стала й золотим віком китайського мистецтва, з того часу збереглося безліч предметів і картин.
Але хоч ціна за китайський стілець і вражає, рекордну ціну 21,9 мільйона фунтів вона не перевершила. Саме стільки анонімний покупець виклав за крісло "Дракони", спроєктоване ірландським архітектором Ейлін Грей у 2009 році. Раніше "Дракони" належали дизайнеру Іву Сен-Лорану.
А в 2011 році якийсь колекціонер виклав 33 мільйони доларів за нефритовий туалетний столик і табурет, які датуються 2000-річною династією Хань.