Звезда "Эйфории" Сидни Суини получила роль в новом фильме "Барбарелла"

Ранее роль Барбареллы исполняла в 1960-х Джейн Фонда

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Сидни Суини, 25-летняя звезда культового сериала "Эйфория", получила роль Барбареллы в одноименном фильме. Об этом пишет Deadline.

Сидни придется потрудиться, чтобы сыграть не хуже Джейн Фонды, которая исполняла эту роль в классическом фильме Роже Вадима 1968 года.

[ + – ] Джейн Фонда в роли Барбареллы

Также Сидни станет исполнительным продюсером новой картины.

Барбарелла стала знаковой ролью для Джейн Фонда, которая в те времена была очень неуверенна в себе и страдала булимией.

"Я была молода и хотела, чтобы он научил меня быть женщиной, поэтому он научил меня подражать женщинам", — говорила она о съемках, упомянув, что Вадим был невероятно сексуален и мог обаять буквально любого.

Всего у Роже Вадима было шесть жен, Джейн стала третьей. Но съемки в "Барбарелле" стали для нее испытанием. До нее роль предлагали Бриджит Бардо и Софи Лорен, но они отказались, а готовясь к съемкам, Джейн обычно напивалась, чтобы чувствовать себя уверенней.

Фильм вышел скандальным и откровенным, образ Барбареллы культовым, а ее костюмы, вдохновленные Пако Рабаном – вдохновляли модельеров еще долгие годы.

Джейн Фонда годами ненавидела нарочито эротичный фильм, однако, как признавалась позже, научилась любить и его и свою в нем роль.

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Пока о новом фильме ничего не известно, кроме того, что он, как и оригинал Роже Вадима, будет основан на серии французских комиксов Жан-Клода Фореста. И будет рассказывать о том, как отважная Барбарелла в 41 веке сражается со злым ученым Дюран Дюраном, постоянно попадая в забавные ситуации.