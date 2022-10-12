Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні отримала роль у новому фільмі "Барбарелла"

Раніше роль Барбарелли виконувала в 1960-х Джейн Фонда.

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Сідні Свіні, 25-річна зірка культового серіалу "Ейфорія", отримала роль Барбарелли в однойменному фільмі. Про це пише Deadline.

Сідні доведеться попрацювати, щоб зіграти не гірше Джейн Фонди, яка виконувала цю роль у класичному фільмі Роже Вадима 1968 року.

[ + – ] Джейн Фонда в ролі Барбарелли

Також Сідні стане виконавчою продюсеркою нової стрічки.

Барбарелла стала знаковою роллю для Джейн Фонди, яка в ті часи була дуже невпевнена в собі та страждала на булімію.

"Я була молода й хотіла, щоб він навчив мене бути жінкою, тому він навчив мене наслідувати жінок", — говорила вона про зйомки, згадавши, що Вадим був неймовірно сексуальний і міг причарувати буквально будь-кого.

Усього в Роже Вадима було шість дружин, Джейн стала третьою. Але зйомки в "Барбареллі" стали для неї випробуванням. До неї роль пропонували Бріджіт Бардо й Софі Лорен, але вони відмовилися, а готуючись до зйомок, Джейн зазвичай напивалася, щоб почуватися впевненіше.

Фільм вийшов скандальним і відвертим, образ Барбарелли культовим, а її костюми, натхненні Пако Рабаном, надихали модельєрів ще довгі роки.

Джейн Фонда роками ненавиділа навмисне еротичний фільм, проте, як зізнавалася пізніше, навчилася любити і його, і свою роль у ньому.

[ + – ] Сідні Свіні стала зіркою після серіалу "Ейфорія"

Поки що про новий фільм нічого не відомо, крім того, що він, як і оригінал Роже Вадима, буде заснований на серії французьких коміксів Жан-Клода Фореста. І розповідатиме про те, як відважна Барбарелла в 41 столітті бореться зі злим ученим Дюраном Дюраном, постійно потрапляючи у веселі ситуації.