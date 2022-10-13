"Обезьяна". Лунный календарь на 13 октября 2022 года

Все, что происходит в этот день — это как зеркальное отражение нашего отношения к жизни. Соответственно, если на вас сыплются шишки, значит, что вы делаете что-то не так.

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18-й лунный день. Символ дня — Обезьяна. Не очень благоприятный день во всем, но очень символичный. Все, что происходит в этот день — это как отражение нашего отношения к жизни. Соответственно, если на вас сыплются шишки, значит, что вы делаете что-то не так. Хорошее время задуматься над этим. С другой стороны — все достижения и признания в этот день говорят о том, что вы идете в правильном направлении. Опасность дня заключается в пассивности человека и его склонности подвергаться чужому мнению. День, когда не стоит планировать важные дела и ответственные мероприятия. Желательно отказаться от лечебных процедур и даже оздоровительных практик. Лучше заменить их умеренными физическими нагрузками на свежем воздухе. Много спать тоже не на пользу организму. Сегодня стоит отказаться от алкоголя.

От стрижки волос лучше отказаться.

Луна в знаке Телец

Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, падает. В дни Тельца люди чувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове как сумасшедшие, да и реакция замедляется. В дни Тельца мы все немного тугодумы. К тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству. Мы становимся мирными и медленными.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ