"Мавпа". Місячний календар на 13 жовтня 2022 року

Усе, що відбувається в цей день, — це як дзеркальне відображення нашого ставлення до життя. Відповідно, якщо на вас сипляться шишки, це означає, що ви робите щось не так.

Related video

18-й місячний день. Символ дня — Мавпа. Не дуже сприятливий день у всьому, але дуже символічний. Усе, що відбувається в цей день, це як відображення нашого ставлення до життя. Відповідно, якщо на вас сипляться шишки, це означає, що ви робите щось не так. Гарний час замислитись над цим. Із іншого боку, всі досягнення та визнання цього дня говорять про те, що ви йдете в правильному напрямку. Небезпека дня полягає в пасивності людини та її схильності піддаватися чужій думці. День, коли не варто планувати важливих справ і відповідальних заходів. Бажано відмовитися від лікувальних процедур і навіть оздоровчих практик. Краще замінити їх помірними фізичними навантаженнями на свіжому повітрі. Багато спати теж не на користь організму. Сьогодні варто відмовитися від алкоголю.

Від стрижки волосся краще відмовитися.

Місяць у знаку Тельця

Напруга попередніх днів, пов'язана з проходженням Місяцем у знаку Овна, падає. У дні Тельця люди почуваються спокійно, надійно, умиротворено. Ґрунт більше не йде з-під ніг, ми твердо стоїмо на землі та почуваємося цілком упевнено. Думки вже не скачуть у голові, як божевільні, та й реакція сповільнюється. У дні Тельця ми всі трохи тугодуми. До того ж тепер нас важко зрушити з місця, з'являється деяка схильність до впертості. Ми стаємо мирними та повільними.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ