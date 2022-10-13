Новая "Русалочка" Холли Бэйли попала под прицелы папарацци в Калифорнии

В июле 2019 года стало известно, что американская певица Холли Бейли сыграет принцессу Ариэль в предстоящем ремейке "Русалочки".

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Публика восприняла появление Бейли неоднозначно, так как многие фанаты сказки выступили против появления темнокожей актрисы в этой роли.

Тем не менее, на поводу у общества компания Disney решила не идти, поэтому вскоре мы увидим игру Холли — премьера фильма "Русалочка" запланирована на май 2023 года.

Фото: Getty Images

Девушка не часто появляется на светских мероприятиях. 11 октября под прицелы камер папарацци актриса попала в Лос-Анджелесе.

Под прицел папарацци 22-летняя девушка попадает крайне редко, но вчера, 11 октября, ее заметили в Лос-Анджелесе. На актрисе было лаконичное шелковое платье коричневого оттенка, которое она дополнила бежевыми мюлями. Волосы Холли были заплетены в длинные косички, а изящную шею украшало массивное колье с бриллиантами. Ярким акцентом в вечернем луке актиры стали красные маникюр и педикюр.

Напомним, что первый тизер-трейлер ремейка вышел 9 сентября этого года.

Также в фильме появятся: Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Давид Диггс, Джейкоб Трамбле и Аквафина.