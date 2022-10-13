Нова "Русалонька" Голлі Бейлі потрапила під приціли папараці в Каліфорнії

У липні 2019 року стало відомо, що американська співачка Голлі Бейлі зіграє принцесу Аріель у майбутньому римейку "Русалоньки".

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Публіка сприйняла появу Бейлі неоднозначно, оскільки багато фанатів казки виступили проти появи темношкірої акторки в цій ролі.

Тим не менш, на поводу в суспільства компанія Disney вирішила не йти, тому невдовзі ми побачимо гру Голлі — прем'єра фільму "Русалонька" запланована на травень 2023 року.

Фото: Getty Images

Під приціл папараці 22-річна дівчина потрапляє дуже рідко, але вчора, 11 жовтня, її помітили в Лос-Анджелесі. На акторці була лаконічна шовкова сукня коричневого відтінку, яку вона доповнила бежевими мюлями. Волосся Голлі було заплетене в довгі кіски, а витончену шию прикрашало масивне кольє з діамантами. Яскравим акцентом у вечірньому луці актриси стали червоні манікюр і педикюр.

Нагадаємо, що перший тизер-трейлер римейку вийшов 9 вересня цього року.

Також у фільмі з'являться Мелісса Маккарті, Джона Гавер-Кінг, Хав'єр Бардем, Давід Діггс, Джейкоб Трамбле й Аквафіна.