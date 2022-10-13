Билла Мюррея обвинили в сексуальных домагательствах

Актер Билл Мюррей оказался в центре скандала: его обвинили в харрасменте в адрес коллеги на съемках фильма "Быть смертным".

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Еще весной этого года появились слухи о том, что съемочный процесс фильма Азиза Азари был приостановлен из-за "неподобающего поведения" актера, однако подробности не были известны. О новых подробностях пишет издание Puck.

По словам инсайдера, Мюррей пытался поцеловать коллегу, а затем свалил ее на кровать. Кого именно пытался совратить Билл неизвестно.

[ + – ] Селена Гомес и Билл Мюррей на красной дорожке

Ранее сам актер говорил, что его действия были "забавного" характера, однако девушка почему-то восприняла это как сексуальные домогательства. Он добавил, что мир "сильно изменился с тех пор, как он был молодым".

Также сообщается, что актриса согласилась не подавать на Мюррея в суд, но он в свою очередь должен заплатить за ее молчание 100 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Билл Мюррей появился на фотоколле премьеры картины "Мертвые не умирают" в Каннах.