Білла Мюррея звинуватили в сексуальних домаганнях

Актор Білл Мюррей опинився в центрі скандалу: його звинуватили в харасменті на адресу колеги на зйомках фільму "Бути смертним".

Related video

Ще навесні цього року з'явилися чутки про те, що знімальний процес фільму Азіза Азарі було припинено через "неналежну поведінку" актора, проте подробиці не були відомі. Про нові подробиці пише видання Puck.

За словами інсайдера, Мюррей намагався поцілувати колегу, а потім звалив її на ліжко. Кого саме намагався спокусити Білл, невідомо.

[ + – ] Селена Гомес і Білл Мюррей на червоній доріжці

Раніше сам актор говорив, що його дії були "кумедними" за характером, проте дівчина чомусь сприйняла це як сексуальні домагання. Він додав, що світ "сильно змінився з того часу, як він був молодим".

Також повідомляється, що акторка погодилася не подавати на Мюррея до суду, але він, зі свого боку, має заплатити за її мовчання 100 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Білл Мюррей з'явився на фотоколі прем'єри стрічки "Мертві не вмирають" у Каннах.