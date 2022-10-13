Дочь актера Машкова получила роль в популярном американском сериале
Мария Машкова, которая проживает в США, снимется в сери але "Ради всего человечества".
Российская актриса Мария Машкова, дочь известного актера Владимира Машкова, получила роль в популярном сериале "Ради всего человечества". Об этом пишет Deadline.
Мария Машкова ранее снималась в российских сериалах "ЮЗЗЗ", "Крепостная" и "Не родись красивой", но теперь она исполнит роль второго пилота космического корабля по имени Светлана в четвертом сезоне сериала "Ради всего человечества".
По сюжету сериала, который рассказывает о космической гонке, СССР первым оказался на Луне, и далее история стала развиваться по другому сценарию. Некоторые события правда происходили, вроде "рукопожатия в космосе", которое произошло во время стыковки космических кораблей "Аполлон" — "Союз", некоторые, вроде основания полноценной космической базы на Луне, в реальности не происходили.
Так, в третьем сезоне сериала рассказывалась история освоения Марса американскими астронавтами в 1990-е. Действие четвертого сезона будет происходить в 2000-е.
Четвертый сезон выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. В съемках также примет участие актер Димитр Маринов, который прославился ролью в фильме "Зеленая книга".
Мария Машкова уже много лет живет в США вместе со своей семьей. Она поддержала Украину, когда на нее напала Россия и поссорилась с отцом.
Владимир Машков является поклонником политики российского президента и даже призывал дочь вернуться в РФ и быть "хорошей россиянкой".
Мария Машкова отметила, что она бы гарантированно получила работу в России, но уточнила, что не могла бы работать, пока ее страна воюет с Украиной.
Она сказала, что любит своего отца, но не может с ним общаться, пока он "одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей".