Дочь актера Машкова получила роль в популярном американском сериале

Мария Машкова, которая проживает в США, снимется в сери але "Ради всего человечества".

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Российская актриса Мария Машкова, дочь известного актера Владимира Машкова, получила роль в популярном сериале "Ради всего человечества". Об этом пишет Deadline.

Мария Машкова ранее снималась в российских сериалах "ЮЗЗЗ", "Крепостная" и "Не родись красивой", но теперь она исполнит роль второго пилота космического корабля по имени Светлана в четвертом сезоне сериала "Ради всего человечества".

По сюжету сериала, который рассказывает о космической гонке, СССР первым оказался на Луне, и далее история стала развиваться по другому сценарию. Некоторые события правда происходили, вроде "рукопожатия в космосе", которое произошло во время стыковки космических кораблей "Аполлон" — "Союз", некоторые, вроде основания полноценной космической базы на Луне, в реальности не происходили.

[ + – ] Трейлер сериала "Ради всего человечества"

Так, в третьем сезоне сериала рассказывалась история освоения Марса американскими астронавтами в 1990-е. Действие четвертого сезона будет происходить в 2000-е.

Четвертый сезон выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. В съемках также примет участие актер Димитр Маринов, который прославился ролью в фильме "Зеленая книга".

Мария Машкова уже много лет живет в США вместе со своей семьей. Она поддержала Украину, когда на нее напала Россия и поссорилась с отцом.

Владимир Машков является поклонником политики российского президента и даже призывал дочь вернуться в РФ и быть "хорошей россиянкой".

Мария Машкова отметила, что она бы гарантированно получила работу в России, но уточнила, что не могла бы работать, пока ее страна воюет с Украиной.

Она сказала, что любит своего отца, но не может с ним общаться, пока он "одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей".