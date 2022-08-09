"Одержим возрождением СССР". Дочь актера Машкова сообщила, что ей больно за отца

Владимир Машков поддерживает политику Путина и даже звал дочку вернуться в РФ

Мария Машкова, дочь известного российского актера Владимира Машкова, рассказала, что ей больно за отца, который продолжает поддерживать российского президента, начавшего войну в суверенной Украине. Об этом она написала в Instagram.

Маша с семьей уже давно живет в США. С февраля, когда началась война в Украине, Машков поддержал Владимира Путина. Он явился в оккупированный Луганск и выступил с речью.

"Защита русского языка, защита наших братьев, сестер. А дальше вы будете перечислять сами, что мы защищаем. Вы говорите "критики", а они для меня не критики. Знаете, я давно для себя, и многие, наверное, определили – есть люди, а есть нелюди. Эта ситуация, в которую заставила нас всех зайти мир нелюдей. Вот мы и должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти тех парней, девочек, которые невинно здесь погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую родину", – заявил Машков.

[ + – ] Мария Машкова и Владимир Машков Фото: masha_mashkova_official

Также он принимал участие в скандальном концерте в "Лужниках", где праздновали оккупацию Крыма и вторжение в Украину.

Когда 37-летняя Мария Машкова не поддержала своего отца, он потребовал от нее, чтобы она вернулась из США в Россию и извинилась перед ее гражданами, что уехала.

Примечательно, но сам Машков один из немногих российских актеров, который активно снимался на Западе. Он появлялся в фильмах "Миссия невыполнима", "Шпионка", "В тылу врага".

[ + – ] Том Круз и Владимир Машков в фильме "Миссия невыполнима" Фото: Скриншот

Мария Машкова выступила на CNN, сказав, что позиция отца разбивает ей сердце.

"То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправдано, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая", — сказала актриса.

После волны критики в Instagram она написала большой пост в котором сообщила, что больше не будет пытаться переубедить подписчиков в их неправоте. И она не боится депортации, как многие писали.

[ + – ] Мария Машкова и Владимир Машков Фото: masha_mashkova_official

"Недвижимости ни в России, ни в Америке у меня нет. Если бы я молчала и продолжала сниматься в России, материально чувствовала бы себя намного лучше. Под видео сирен и взрывов друзей и коллег из Украины, не смогла", — написала актриса.

Она призналась, что в другом посте послала подальше "с идеей войны всех отцов России, которые с таким остервенением посылают своих детей защищать свою страну, почему-то на чужой Земле".

"Меня сильно зацепил клип ДДТ. И да. Мне ужасно больно, что отец одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю, и всегда буду очень любить. Я считаю, его великим артистом, до которого мне, воистину, профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча", — резюмировала актриса.