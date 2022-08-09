"Одержимий відродженням СРСР". Дочка актора Машкова повідомила, що їй боляче за батька

Володимир Машков підтримує політику Путіна та навіть кликав доньку повернутися в РФ.

Марія Машкова, дочка відомого російського актора Володимира Машкова, розповіла, що їй боляче за батька, який продовжує підтримувати російського президента, що розпочав війну в суверенній Україні. Про це вона написала в Instagram.

Маша із сім'єю вже давно живе в США. З лютого, коли розпочалася війна в Україні, Машков підтримав Володимира Путіна. Він з'явився в окупований Луганськ і виступив із промовою.

"Захист російської мови, захист наших братів, сестер. А далі ви перераховуватимете самі, що ми захищаємо. Ви кажете "критики", а вони для мене не критики. Знаєте, я давно для себе і багато хто, напевно, визначив — є люди, а є нелюди. Це ситуація, яка змусила нас усіх зайти у світ нелюдів. Ось ми й маємо відновити своє людське ім'я в ім'я пам'яті тих хлопців, дівчаток, які невинно тут загинули, продовжують гинути, захищаючи нашу спільну батьківщину", — заявив Машков.

[ + – ] Марія Машкова та Володимир Машков Фото: masha_mashkova_official

Також він брав участь у скандальному концерті на "Лужниках", де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну.

Коли 37-річна Марія Машкова не підтримала свого батька, він вимагав від неї, щоб вона повернулася зі США в Росію та вибачилася перед її громадянами, що поїхала.

Примітно, але сам Машков — один із небагатьох російських акторів, який активно знімався на Заході. Він з'являвся у фільмах "Місія нездійсненна", "Шпигунка", "У тилу ворога".

[ + – ] Том Круз і Володимир Машков у фільмі "Місія нездійсненна" Фото: Скриншот

Марія Машкова виступила на CNN, сказавши, що батькова позиція розбиває їй серце.

"Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдане, розбиває мені серце. Але, звісно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи", — сказала акторка.

Після хвилі критики в Instagram вона написала великий пост, де повідомила, що більше не намагатиметься переконати підписників у їхній неправоті. І вона не боїться депортації, як багато хто писав.

[ + – ] Марія Машкова та Володимир Машков Фото: masha_mashkova_official

"Нерухомості ні в Росії, ні в Америці у мене немає. Якби я мовчала та продовжувала зніматися в Росії, матеріально почувалася б набагато краще. Під відео сирен і вибухів друзів і колег із України не змогла", — написала акторка.

Вона зізналася, що в іншому пості послала подалі "з ідеєю війни всіх батьків Росії, які з такою розлюченістю посилають своїх дітей захищати свою країну, чомусь на чужій Землі".

"Мене сильно зачепив кліп ДДТ. І так. Мені дуже боляче, що батько одержимий, як багато хто зараз, ідеєю імперії та повернення в СРСР ціною вільного майбутнього своїх дітей. Я тата дуже люблю і завжди дуже любитиму. Я вважаю його великим артистом, до якого мені, воістину, професійно далеко. Я вірю, що колись я його міцно обійму. А він мене. І постоїмо так. Довго. Мовчки", — резюмувала акторка.