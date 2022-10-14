14 октября 2022 года: День защитников и защитниц Украины

Праздник был утвержден 14 октября 2014 года, раньше этот день был выходным, но в 2022 году ситуация изменилась.

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Что случилось в этот день?

Сегодня в Украине отмечают важный праздник — День защитников и защитниц Украины. Он был учрежден в 2014 году. Сейчас в стране действует военное положение, поэтому выходного дня не будет.

Праздник отмечается ежегодно 14 октября, в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Украинцы чествуют мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины.

В мире отмечают день стандартов.

День ангела празднуют:

Ананий, Михаил, Роман, Савва

А также в этот день:

1843 — впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона — в Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь", по пьесе У. Шекспира

1851 — в Англии основано информационное агентство "Рейтер"

1884 — Джордж Истман запатентовал фотопленку

1926 — в Лондоне опубликована книга Алана Милна "Винни-Пух"

1974 — в Киеве открыт республиканский Дом кино