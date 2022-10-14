14 жовтня 2022 року: День захисників і захисниць України
Свято було затверджене 14 жовтня 2014 року, раніше цей день був вихідним, але у 2022 році ситуація змінилася.
Що сталося цього дня?
Сьогодні в Україні відзначають важливе свято — День захисників і захисниць України. Він був заснований у 2014 році. Наразі в країні діє воєнний стан, тому вихідного дня не буде.
Свято відзначається щорічно 14 жовтня, в один день із Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Українці вшановують мужність і героїзм захисників незалежності й територіальної цілісності України.
У світі відзначають день стандартів.
День ангела святкують:
Ананій, Михайло, Роман, Сава
А також у цей день:
1843 — уперше прозвучав "Весільний марш" Ф. Мендельсона — в Потсдамі, на прем'єрі вистави "Сон у літню ніч" за п'єсою В. Шекспіра
1851 — в Англії засновано інформаційне агентство "Рейтер"
1884 — Джордж Істман запатентував фотоплівку
1926 — у Лондоні опублікована книга Алана Мілна "Вінні-Пух"
1974 — у Києві відкрито республіканський Будинок кіно