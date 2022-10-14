14 жовтня 2022 року: День захисників і захисниць України

Свято було затверджене 14 жовтня 2014 року, раніше цей день був вихідним, але у 2022 році ситуація змінилася.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні в Україні відзначають важливе свято — День захисників і захисниць України. Він був заснований у 2014 році. Наразі в країні діє воєнний стан, тому вихідного дня не буде.

Свято відзначається щорічно 14 жовтня, в один день із Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Українці вшановують мужність і героїзм захисників незалежності й територіальної цілісності України.

У світі відзначають день стандартів.

День ангела святкують:

Ананій, Михайло, Роман, Сава

А також у цей день:

1843 — уперше прозвучав "Весільний марш" Ф. Мендельсона — в Потсдамі, на прем'єрі вистави "Сон у літню ніч" за п'єсою В. Шекспіра

1851 — в Англії засновано інформаційне агентство "Рейтер"

1884 — Джордж Істман запатентував фотоплівку

1926 — у Лондоні опублікована книга Алана Мілна "Вінні-Пух"

1974 — у Києві відкрито республіканський Будинок кіно