Девам - терпение, Весам - осторожность. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября 2022 года

День, когда лучше не воспринимать любые идеи всерьез — они не оправдают ваших ожиданий. Негативные эмоции лучше всего трансформировать в позитивные.

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Овен

Сегодня лучше не браться за серьезные профессиональные дела. Впрочем, свидание также можно отложить. А вот уделить внимание своему здоровью будет не лишним.

Телец

Берегите силы и энергию — высокая вероятность, что сегодня день будет не слишком благоприятный в профессиональном плане. С партнером лучше не выяснять отношения, а просто посмотреть вместе хороший фильм.

Близнецы

Если сегодня сумеете преодолеть собственную лень, то сможете достичь желаемых результатов на работе. Вечер проведите с человеком, который вам уже давно нравится.

Рак

Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете с утра, не стоит хвататься за все дела сразу: сделать все запланированное вы все равно не успеете, поэтому нужно сосредоточиться на одной – важной – цели.

Лев

Время идти к новой цели. Не сомневайтесь в себе, не распыляйте энергию на второстепенные задачи. Звезды обещают вам ошеломительный успех — не упустите этот шанс.

Дева

Прежде чем принять решение, взвесьте все за и против. Не рубите с плеча — иначе можете пожалеть. День благоприятный для финансовых вложений, а также — для самообразования.

Весы

Весам хорошо бы было сегодня вообще не выходить из дома. Но если все же выйти придется — будьте внимательны на дорогах. В личной жизни ждет приятный сюрприз или романтическое свидание.

Скорпион

Если вы давно хотите сделать внутреннюю "ревизию" собственных мыслей — то сегодня именно тот день. Йога, прогулка на свежем воздухе, спокойная музыка — ваши лучшие друзья вечером. Днем надо хорошо поработать.

Стрелец

День хороший для решения застарелых проблем — прислушайтесь к интуиции, сумейте разглядеть знаки судьбы. Также хорошо бы нормализовать график сна, больше проводить времени на свежем воздухе.

Козерог

Непростой день на работе, не проявляйте излишней эмоциональности, старайтесь уйти от конфликта. Но серьезно переживать не стоит — все уладится наилучшим для вас образом.

Водолей

Если вас попросят о помощи — не отказывайте. Добро, совершенное сегодня, вернется в троекратном размере. Вечер проведите в кругу родных и близких.

Рыбы

Встречу с друзьями, даже если она планировалась заранее, лучше отложить: сегодня велика вероятность того, что во время общения возникнет конфликт, который испортит не только встречу, но и отношения в целом.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ