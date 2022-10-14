Дівам — терпіння, Терезам — обережність. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 жовтня 2022 року

День, коли краще не сприймати будь-які ідеї всерйоз — вони не виправдають ваших очікувань. Негативні емоції найкраще трансформувати в позитивні.

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Овен

Сьогодні краще не братися до серйозних професійних справ. Утім, побачення також можна відкласти. А ось приділити увагу своєму здоров'ю буде не зайвим.

Телець

Бережіть сили й енергію — висока ймовірність, що сьогодні день буде не надто сприятливим у професійному плані. З партнером краще не з'ясовувати стосунки, а просто подивитися разом хороший фільм.

Близнюки

Якщо сьогодні зумієте подолати свою лінь, то можете досягти бажаних результатів на роботі. Вечір проведіть із людиною, яка вам уже давно подобається.

Рак

Незважаючи на приплив енергії, який ви відчуєте зранку, не варто хапатися за всі справи відразу: зробити все заплановане ви все одно не встигнете, тому потрібно зосередитися на одній — важливій — меті.

Лев

Час іти до нової мети. Не сумнівайтеся в собі, не розпорошуйте енергію на другорядні завдання. Зірки обіцяють вам приголомшливий успіх — не проґавте цей шанс.

Діва

Перш ніж ухвалити рішення, зважте всі за та проти. Не рубайте з плеча, інакше можете пошкодувати. День сприятливий для фінансових вкладень, а також для самоосвіти.

Терези

Терезам добре було б сьогодні взагалі не виходити з дому. Але якщо все ж таки вийти доведеться, будьте уважні на дорогах. В особистому житті чекає приємний сюрприз чи романтичне побачення.

Скорпіон

Якщо ви давно хочете зробити внутрішню "ревізію" власних думок, то сьогодні саме той день. Йога, прогулянка на свіжому повітрі, спокійна музика — ваші найкращі друзі увечері. Вдень треба добре попрацювати.

Стрілець

День вдалий для вирішення застарілих проблем — прислухайтеся до інтуїції, зумійте розгледіти знаки долі. Також добре було б нормалізувати графік сну, більше проводити часу на свіжому повітрі.

Козеріг

Непростий день на роботі, не проявляйте зайвої емоційності, намагайтеся уникнути конфлікту. Але серйозно переживати не варто — все владнається найкращим для вас чином.

Водолій

Якщо вас попросять про допомогу, не відмовляйте. Добро, вчинене сьогодні, повернеться в триразовому розмірі. Вечір проведіть у колі рідних і близьких.

Риби

Зустріч із друзями, навіть якщо її планували заздалегідь, краще відкласти: сьогодні є велика ймовірність того, що під час спілкування виникне конфлікт, який зіпсує не лише зустріч, а й стосунки в цілому.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ