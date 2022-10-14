Лунное и солнечное затмения в октябре 2022 года: что нельзя делать в эти дни

Два затмения — солнечное и лунное — ждет нас этой осенью. Неполное солнечное затмение откроет коридор затмений.

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25 октября произойдет солнечное затмение, его будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири.

Это затмение является повторением из-за сароса частичного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдет 4 ноября 2040 года. Максимальной фазы по киевскому времени солнечное затмение 25 октября 2022 года приобретет в 10:36:48.

Солнечное затмение считается астрологами крайне негативным. Оно отразится на отношениях, благополучии каждого и деньгах. Все энергии будут ослаблены и все начинания будут протекать очень вяло.

Впрочем, в солнечном затмении есть и положительные стороны — в странах, где его будут видеть, возможны положительные перемены. Улучшится настроение в обществе, ослабнут политические противостояния.

Это хорошее время для оздоровительных и очистительных практик, духовного подъема и молитв.

Что можно делать:

► отдыхать

► заниматься духовными и оздоровительными практиками

► радоваться

► принимать водные процедуры

► гулять на свежем воздухе

► общаться с близкими людьми

Что нельзя делать:

► употреблять алкоголь, переедать

► рисковать

► подписывать важные документы

► тратить деньги

► жениться, венчаться

► выражать бурно эмоции

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ