Лунное и солнечное затмения в октябре 2022 года: что нельзя делать в эти дни
Два затмения — солнечное и лунное — ждет нас этой осенью. Неполное солнечное затмение откроет коридор затмений.
25 октября произойдет солнечное затмение, его будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири.
Это затмение является повторением из-за сароса частичного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдет 4 ноября 2040 года. Максимальной фазы по киевскому времени солнечное затмение 25 октября 2022 года приобретет в 10:36:48.
Солнечное затмение считается астрологами крайне негативным. Оно отразится на отношениях, благополучии каждого и деньгах. Все энергии будут ослаблены и все начинания будут протекать очень вяло.
Впрочем, в солнечном затмении есть и положительные стороны — в странах, где его будут видеть, возможны положительные перемены. Улучшится настроение в обществе, ослабнут политические противостояния.
Это хорошее время для оздоровительных и очистительных практик, духовного подъема и молитв.
Что можно делать:
► отдыхать
► заниматься духовными и оздоровительными практиками
► радоваться
► принимать водные процедуры
► гулять на свежем воздухе
► общаться с близкими людьми
Что нельзя делать:
► употреблять алкоголь, переедать
► рисковать
► подписывать важные документы
► тратить деньги
► жениться, венчаться
► выражать бурно эмоции
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ