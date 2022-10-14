Сонячне та місячне затемнення в жовтні та листопаді 2022 року: що не можна робити в ці дні
Два затемнення — сонячне та місячне — чекає на нас цієї осені. Неповне сонячне затемнення відкриє коридор затемнень.
25 жовтня відбудеться сонячне затемнення, його видно в Європі, на Близькому Сході, в Центральній Азії та Західному Сибіру.
Це затемнення є повторенням через сарос часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року. Наступне затемнення цього сароса відбудеться 4 листопада 2040 року. Максимальної фази за київським часом сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року набуде о 10:36:48.
Сонячне затемнення вважається астрологами вкрай негативним. Воно позначиться на стосунках, добробуті кожного та грошах. Усі енергії будуть ослаблені, і всі починання протікатимуть дуже мляво.
Утім, у сонячному затемненні є й позитивні сторони — у країнах, де його бачитимуть, можливі позитивні зміни. Поліпшиться настрій у суспільстві, ослабнуть політичні протистояння.
Це гарний час для оздоровчих і очисних практик, духовного піднесення та молитов.
Що можна робити:
► відпочивати
► займатися духовними й оздоровчими практиками
► радіти
► приймати водні процедури
► гуляти на свіжому повітрі
► спілкуватися з близькими людьми
Що не можна робити:
► вживати алкоголь, переїдати
► ризикувати
► підписувати важливі документи
► витрачати гроші
► одружуватися, вінчатися
► виражати бурхливі емоції
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ