Сонячне та місячне затемнення в жовтні та листопаді 2022 року: що не можна робити в ці дні

Два затемнення — сонячне та місячне — чекає на нас цієї осені. Неповне сонячне затемнення відкриє коридор затемнень.

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25 жовтня відбудеться сонячне затемнення, його видно в Європі, на Близькому Сході, в Центральній Азії та Західному Сибіру.

Це затемнення є повторенням через сарос часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року. Наступне затемнення цього сароса відбудеться 4 листопада 2040 року. Максимальної фази за київським часом сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року набуде о 10:36:48.

Сонячне затемнення вважається астрологами вкрай негативним. Воно позначиться на стосунках, добробуті кожного та грошах. Усі енергії будуть ослаблені, і всі починання протікатимуть дуже мляво.

Утім, у сонячному затемненні є й позитивні сторони — у країнах, де його бачитимуть, можливі позитивні зміни. Поліпшиться настрій у суспільстві, ослабнуть політичні протистояння.

Це гарний час для оздоровчих і очисних практик, духовного піднесення та молитов.

Що можна робити:

► відпочивати

► займатися духовними й оздоровчими практиками

► радіти

► приймати водні процедури

► гуляти на свіжому повітрі

► спілкуватися з близькими людьми

Що не можна робити:

► вживати алкоголь, переїдати

► ризикувати

► підписувати важливі документи

► витрачати гроші

► одружуватися, вінчатися

► виражати бурхливі емоції

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ