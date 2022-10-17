Бережно используйте собственные силы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября 2022 года

Продолжается период убывающей Луны. Это время, когда нужно завершить незаконченные дела и очень рационально использовать собственные силы — как физические, так и моральные.

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Овен

Хороший день для решения финансовых вопросов. Смена обстановки пойдет на пользу, вас ждут яркие впечатления. Подписание важных документов, в том числе финансовых, лучше отложить.

Телец

У вас получится решить личные проблемы. Но помните - нельзя предъявлять слишком завышенные требования к партнеру, это может вызывать разногласия.

Близнецы

Новые знакомства станут не только интересными, но и полезными. Отношения, которые начнутся в этот день, смогут перерасти в красивую историю любви.

Рак

Не стоит принимать важные решения второпях, нужно взвесить все за и против. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. С покупками лучше повременить.

Лев

Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам решить важный вопрос. Используйте это время для укрепления деловых связей. Любые поездки пройдут успешно.

Дева

Благоприятный день для долгосрочного планирования. Смена обстановки принесет вам массу новых впечатлений, поездки будут удачными.

Весы

Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтных ситуаций. На работе стоит реально оценить свои возможности и не взваливать на плечи непосильных обязанностей.

Скорпион

Перед вами откроются новые возможности и перспективы, главное не упустить подходящий момент. Покупки будут удачными, вы наконец то сможете приобрести желаемое.

Стрелец

Придерживайтесь здравого смысла. Сильные эмоции будут мешать сосредоточиться. В личной жизни порадуют приятные перемены. Наслаждайтесь моментом.

Козерог

Не исключено, что вам придется принимать важные решения. Будьте терпимее и сдержаннее. Нужно взять себя в руки и реально оценить обстановку. Не спешите с выводами.

Водолей

Не обращайте внимания на всякие пустяки. Сохраняйте спокойствие и рассудительность. Постарайтесь сегодня не переохлаждаться. Отношения с близкими могут складываться напряженно.

Рыбы

Обратите внимание на здоровье, не игнорируйте сигналы организма. Избегайте семейных конфликтов, уделите время родным, проявив заботу. Будьте осторожны в своих высказываниях.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ