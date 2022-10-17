Бережно використовуйте власні сили. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня 2022 року

Триває період спадного Місяця. Це час, коли потрібно завершити незакінчені справи і дуже раціонально використати власні сили як фізичні, так і моральні.

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Овен

Хороший день для розв'язання фінансових питань. Зміна обстановки піде на користь, на вас чекають яскраві враження. Підписання важливих документів, зокрема фінансових, краще відкласти.

Телець

У вас вдасться розв'язати особисті проблеми. Але пам'ятайте — не можна пред'являти надто завищені вимоги до партнера, це може спричинити розбіжності.

Близнюки

Нові знайомства стануть не лише цікавими, а й корисними. Стосунки, які розпочнуться цього дня, зможуть перерости у гарну історію кохання.

Рак

Не варто приймати важливі рішення поспіхом, потрібно зважити всі за і проти. Сприятливий день для розв'язання фінансових питань. З покупками краще почекати.

Лев

Сприятливий збіг обставин допоможе розв'язати важливе питання. Використовуйте цей час для посилення ділових зв'язків. Будь-які поїздки пройдуть успішно.

Діва

Сприятливий для довгострокового планування. Зміна обстановки принесе вам безліч нових вражень, поїздки будуть вдалими.

Терези

Зберігайте спокій та уникайте конфліктних ситуацій. На роботі варто реально оцінити свої можливості та не звалювати на плечі непосильні обов'язки.

Скорпіон

Перед вами відкриються нові можливості та перспективи, головне не упустити відповідний момент. Покупки будуть вдалими, ви зможете придбати бажане.

Стрілець

Дотримуйтесь здорового глузду. Сильні емоції заважатимуть зосередитись. В особистому житті потішать приємні зміни. Насолоджуйтесь моментом.

Козеріг

Цілком ймовірно, що вам доведеться ухвалювати важливі рішення. Будьте терплячішими і стриманішими. Потрібно опанувати себе та реально оцінити ситуацію. Не поспішайте з висновками.

Водолій

Не звертайте уваги на всякі дрібниці. Зберігайте спокій та розважливість. Намагайтеся сьогодні не переохолоджуватися. Стосунки з близькими можуть складатися напружено.

Риби

Зверніть увагу на здоров'я, не ігноруйте сигналів організму. Уникайте сімейних конфліктів, приділіть час рідним, виявивши турботу. Будьте обережні у своїх висловлюваннях.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ