"Лотос". Лунный календарь на 17 октября 2022 года

В этот период лучше не принимать решений и не совершать необдуманных действий. Благоприятными будут все проявления доброты и щедрости.

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22 лунный день. Символ дня — Лотос. Это день практических результатов, мудрости, нового опыта. Благоприятными будут все проявления доброты и щедрости. Очень хорошо обмениваться полезным опытом, заняться самообразованием, читать интересные книги, смотреть познавательные фильмы, уделить время любимому хобби. Это самый сильный день для мудрецов и философов.

Неблагоприятное время для новых начинаний, путешествий. Лучше избегать физических и эмоциональных перегрузок. Особое внимание и заботу нужно проявить к детям и подросткам.

Для бизнесменов это очень удачный день. Особенно для работы внутри компании и спонсорства.

Время, когда лучше отказаться от строгих диет, сложных медицинских процедур и манипуляций. Можно побаловать себя сытным и калорийным обедом.

Это единственный день во всем лунном цикле, когда употребление сладкого желательно и всячески приветствуется.

Удачный период для любого гадания.

Стрижка привлечет к вам возможность приобретения собственности.

Луна в знаке Рак

В дни Рака люди бывают очень чувствительны и ранимы. Они углубляются в себя, погружаются в свой внутренний мир. Все личные переживания становятся важнее событий внешнего мира. Настроение бывает изменчивым, характер – неустойчивым. Исчезает стабильность в поведении. В дни Рака много людей легко подвергаются влиянию внутренних бессознательных импульсов, а потому иногда совершают неадекватные поступки. К примеру, не задумываясь, идут на риск или на неоправданные жертвы.

В этот период лучше не принимать решений и не совершать необдуманных действий. Надо обеспечить себе удобную обстановку. Поэтому лучшее занятие для дней Рака – наведение уюта в доме.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ