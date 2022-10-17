"Лотос". Місячний календар на 17 жовтня 2022 року

У цей період краще не приймати рішень і не робити необдуманих дій. Сприятливими будуть усі прояви доброти та щедрості.

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22 місячний день. Символ дня — Лотос. Це день практичних результатів, мудрості, нового досвіду. Сприятливими будуть усі прояви доброти та щедрості. Дуже добре обмінюватися корисним досвідом, зайнятися самоосвітою, читати цікаві книги, дивитися пізнавальні фільми, приділити час улюбленому хобі. Це найсильніший день для мудреців та філософів.

Несприятливий час для нових починань, мандрівок. Краще уникати фізичних та емоційних навантажень. Особливу увагу та турботу потрібно проявити до дітей та підлітків.

Для бізнесменів це дуже зручний день. Особливо для роботи всередині компанії та спонсорства.

Час, коли краще відмовитися від строгих дієт, складних медичних процедур та маніпуляцій. Можна побалувати себе ситним та калорійним обідом.

Це єдиний день у всьому місячному циклі, коли вживання солодкого бажано та всіляко вітається.

Вдалий період для будь-якого ворожіння.

Стрижка приверне до вас можливість придбання власності.

Місяць у знак Рак

У дні Рака люди бувають дуже чутливі та вразливі. Вони заглиблюються в себе, поринають у свій внутрішній світ. Усі особисті переживання стають важливішими за події зовнішнього світу. Настрій буває мінливим, характер нестійким. Зникає стабільність у поведінці. У дні Рака багато людей легко піддаються впливу внутрішніх несвідомих імпульсів, тому іноді роблять неадекватні вчинки. Наприклад, не замислюючись, йдуть на ризик чи невиправдані жертви.

У цей період краще не приймати рішень і не робити необдуманих дій. Треба забезпечити зручну обстановку. Тому найкраще заняття для днів Рака — створення затишку вдома.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ