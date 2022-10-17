58-летний Рассел Кроу впервые появился на публике с новой возлюбленной (фото)

Пара познакомилась в 2012-м году, но только сейчас полтвердила свой роман официально.

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Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу впервые появился на красной дорожке с новой возлюбленной – 31-летней агентом по недвижимости, бывшей актрисой Бритни Териот. Пара вместе пришла на премьеру карточного триллера Poker Face в Риме.

На публике знаменитость позировал в темном костюме, черной футболке и лакированных туфлях. Его возлюбленная надела принтованное платье А-силуэта и черные туфли на каблуках. Она дополнила свой образ элегантной черной вечерней сумкой и золотыми наручными часами.

[ + – ] Рассел Кроу и Бритни Териот вместе уже почти 10 лет Фото: Getty

Пара выглядела очень гармоничной, а Кроу то и дело обнимал Боитни за талию и о чем-то оживленно разговаривал с ней, пока фотографы беспрерывно снимали их.

О его романе с Териот в СМИ заговорили еще в ноябре 2020 года, когда папарацци застукали их целующимися на теннисном корте. Считается, что пара познакомилась еще в 2012-м на съемках фильма Рассела "Город порока", но только теперь, спустя девять лет, они дебютировали как пара.

Сейчас Кроу находится в Риме, где снимается в фильме "Изгоняющий дьявола". Он играет отца Габриэле Аморта, который, как говорят, изгнал бесов, совершив более 100 тысяч обрядов экзорцизма.

Кроу очень любит Рим, особенно после съемок в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" в 2000 году, и любит проводить там много времени.

В 2018 году Рассел официально развелся со своей женой Даниэль Спенсер, на которой женился в апреле 2003 года. Свадьба состоялась на его ферме в Нана-Глен, Новый Южный Уэльс. У бывшей пары двое сыновей-подростков, Чарльз и Теннисон. Они расстались в 2012 году и завершили развод шесть лет спустя.

Напомним, Рассел Кроу заметно прибавил в весе.