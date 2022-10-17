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Стиль життя

58-річний Рассел Кроу вперше з'явився на публіці з новою коханою (фото)

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Фото: Getty | Рассел Кроу на прем'єрі Poker Face з Брітні Теріот

Пара познайомилася у 2012-му році, але тільки зараз підтвердила свій роман офіційно.

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Новозеландський актор та режисер Рассел Кроу вперше з'явився на червоній доріжці з новою коханою — 31-річною агенткою з нерухомості, колишньою акторкою Брітні Теріот. Пара разом прийшла на прем'єру карткового трилера Poker Face у Римі.

На публіці знаменитість позував у темному костюмі, чорній футболці та лакованих туфлях. Його кохана одягла принтовану сукню А-силуету та чорні туфлі на підборах. Вона доповнила свій образ елегантною чорною вечірньою сумкою та золотим наручним годинником.

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Рассел Кроу та Брітні Теріот разом уже майже 10 років
Фото: Getty

Пара виглядала дуже гармонійною, а Кроу раз у раз обіймав Брітні за талію і про щось жваво розмовляв з нею, поки фотографи безперервно знімали їх.

Про його роман з Теріот у ЗМІ заговорили ще в листопаді 2020 року, коли папараці застукали їх на тенісному корті. Вважається, що пара познайомилася ще 2012-го на зйомках фільму Рассела "Гниле місто", але тільки тепер, через дев'ять років, вони дебютували як пара.

Зараз Кроу знаходиться в Римі, де знімається у фільмі "Екзорцист". Він грає отця Габріеле Аморта, який, як кажуть, вигнав бісів, здійснивши понад 100 тисяч обрядів екзорцизму.

Кроу дуже любить Рим, особливо після зйомок у фільмі Рідлі Скотта "Гладіатор" у 2000 році, і любить проводити там багато часу.

У 2018 році Рассел офіційно розлучився зі своєю дружиною Даніель Спенсер, з якою одружився у квітні 2003 року. Весілля відбулося на його фермі в Нана-Глен, Новий Південний Уельс. У колишньої пари двоє синів-підлітків, Чарльз та Тенісон. Вони розлучилися в 2012 році і завершили розлучення через шість років.

Нагадаємо, Рассел Кроу помітно додав у вазі.