Самый сильный и самый сложный день. Гороскоп на каждый день недели с 17 по 23 октября 2022 года

Продолжается период убывающей Луны. Астрологи рассказали, что ждет нас на этой неделе — какой день будет самым сильным, а какой — самым сложным.

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На этой недели следует снизить до минимума все физические нагрузки, отказаться от сложных и далеких поездок, максимально бережно относиться к собственному здоровью. В период с 17 по 23 октября лучше всего заняться умственным трудом, творчеством, сбором и анализом информации, самообразованием, изучением иностранных языков.

В начале недели могут активизироваться все кармические темы, возникнуть конфликты между детьми и родителями, повторяться сложные родовые сценарии. В это время обостряется интуиция, внутренний голос силен, как никогда. В понедельник, 17 октября, нужно внимательно прислушиваться к себе, задавать вопросы и находить ответы внутри себя, осмыслить свое предназначение. Пришло время избавиться от ненужных привязок, навязчивых мыслей, страха и сомнений. Выбросите из головы все, что мешает вам жить спокойно и счастливо — во всяком случае сделайте все, что зависит от вас.

Во вторник, 18 октября, взаимодействие Марса и Солнца поможет продвинуться вперед во всех сферах жизни. Однако успешным будет только планирование — воплощение этих планов следует ненадолго отложить.

В среду, 19 октября внешняя атмосфера будет напряжена. Но это самый сильный энергетический день на этой недели. Важно четко определиться в каком направлении вы движетесь и какие задачи для вас являются приоритетными. В стране возможно будут приняты важные решения, которые помогут снизить уровень напряженности в обществе. лучше всего провести этот день дома и заняться несложными бытовыми вопросами или уборкой.

Если же необходимо поехать в офис или на производство, то день будет очень эффективным – удастся выполнить большой объем работы.

В четверг, 20 октября, могут возникнуть большие трудности с деньгами. Это может повлечь за собой конфликт — как на работе, так и в семье. Скорее всего, ситуацию придется решать путем займа или кредита.

В пятницу, 21 октября, финансовая ситуация будет более благоприятной. Это хорошее время поговорить с начальством о повышении заработной платы или карьерных перспективах.

К концу недели общий фон значительно улучшается, удается достичь психологического спокойствия и гармонии в личной жизни. Субботу, 22 октября, лучше всего провести с родными и близкими людьми, можно решать давно наболевшую проблему. Также это удачный день для деловых переговоров, встреч с партнерами. Это время дипломатических и компромиссных решений.

Воскресенье, 23 октября – день резких перемен, последствия от которых будут ощутимы уже в ближайшие дни. В 10:52 – Венера, а в 13:36 – Солнце, входят знак Скорпиона.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ