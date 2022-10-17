Найсильніший і найскладніший день. Гороскоп на кожен день тижня з 17 по 23 жовтня 2022 року

Триває період спадного Місяця. Астрологи розповіли, що чекає на нас цього тижня — який день буде найсильнішим, а який — найскладнішим.

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Цього тижня слід знизити до мінімуму всі фізичні навантаження, відмовитися від складних та далеких поїздок, максимально дбайливо ставитись до власного здоров'я. У період з 17 по 23 жовтня найкраще зайнятися розумовою працею, творчістю, збиранням та аналізом інформації, самоосвітою, вивченням іноземних мов.

На початку тижня можуть активізуватись усі кармічні теми, виникнути конфлікти між дітьми та батьками, повторюватися складні родові сценарії. У цей час загострюється інтуїція, внутрішній голос сильний як ніколи. У понеділок, 17 жовтня, потрібно уважно прислухатися до себе, ставити запитання та знаходити відповіді у собі, осмислити своє призначення. Настав час позбутися непотрібних прив'язок, нав'язливих думок, страху та сумнівів. Викиньте з голови все, що заважає вам жити спокійно та щасливо — принаймні зробіть усе, що залежить від вас.

У вівторок, 18 жовтня, взаємодія Марса та Сонця допоможе просунутися вперед у всіх сферах життя. Однак успішним буде лише планування — втілення цих планів слід ненадовго відкласти.

У середу, 19 жовтня, зовнішня атмосфера буде напружена. Але це найсильніший енергетичний день цього тижня. Важливо чітко визначитися, в якому напрямку ви рухаєтеся і які завдання для вас є пріоритетними. У країні, можливо, будуть прийняті важливі рішення, які допоможуть знизити рівень напруженості в суспільстві. найкраще провести цей день вдома та зайнятися нескладними побутовими питаннями чи прибиранням.

Якщо ж необхідно поїхати до офісу чи виробництва, то день буде дуже ефективним — вдасться виконати великий обсяг роботи.

У четвер, 20 жовтня, можуть виникнути великі труднощі із грошима. Це може спричинити конфлікт — як на роботі, так і в сім'ї. Найімовірніше, ситуацію доведеться вирішувати шляхом позики чи кредиту.

У п'ятницю, 21 жовтня, фінансова ситуація буде сприятливішою. Це гарний час поговорити з начальством про підвищення заробітної плати чи кар'єрні перспективи.

До кінця тижня загальне тло значно покращується, вдається досягти психологічного спокою та гармонії в особистому житті. Суботу, 22 жовтня, найкраще провести з рідними та близькими людьми можна розв'язати давно наболілу проблему. Також це зручний день для ділових переговорів, зустрічей з партнерами. Це час дипломатичних та компромісних рішень.

Неділя, 23 жовтня — день різких змін, наслідки яких будуть відчутні вже найближчими днями. О 10:52 Венера, а о 13:36 Сонце, входять у знак Скорпіона.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ