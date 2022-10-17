Пирс Броснан рассказал, что не получил роль Бэтмена из-за "дурацкой" шутки про трусы

Так что роль Бэтмена в фильме Тима Бертона досталась Майклу Китону

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Пирс Броснан признался на "Вечернем шоу", что лишился роли Бэтмена из-за глупой шутки. Об этом пишет Variety.

Сейчас Пирс Броснан присоединился к вселенной DC, сыграв Доктора Фэйта в "Черном Адаме", но в другой вселенной актер Джеймса Бонда мог бы быть не кем иным, как Брюсом Уэйном. Броснан рассказал в "Вечернем шоу", что встречался с Тимом Бертоном на прослушивании для фильма "Бэтмен" 1989 года, но "дурацкий" комментарий стоил ему роли.

[ + – ] Пирс Броснан на "Вечернем шоу" Фото: piercebrosnanofficial/instagram [ + – ] Пирс Броснан на "Вечернем шоу" Фото: piercebrosnanofficial/instagram

"Я никогда не думал, что буду играть такого супергероя, как Доктор Фэйт", — рассказал Броснан, добавив, что ему редко предлагали роли в фильмах о супергероях на протяжении всей его карьеры.

Он признался, что ходил на прослушивание к Тиму Бертону, но отпустил глупую шутку и роль ему не досталась.

"Я помню, как сказал Тиму Бертону какую-то глупость, я сказал: "Знаешь, я не могу понять мужчину, который носит трусы поверх брюк", — попытался вспомнить свою реплику актер.

Майкл Китон получил роль Бэтмена в фильме Бертона, и после снялся в картине "Бэтмен возвращается". Китон повторил свою роль "Бэтгерл", которую Warner Bros. решил не пускать в прокат. И в "Флэше", который Warner Bros. выпустит 23 июня 2023 года.

[ + – ] Майкл Китон в роли Бэтмена Фото: Скриншот

Впрочем, Пирс Броснан получил свою звездную роль – Джеймса Бонда. Актер присоединился к франшизе агента 007 в фильме "Золотой глаз" 1995 года. После того, как вышел один фильм с Тимоти Далтоном.

[ + – ] Пирс Броснан на "Вечернем шоу"

GQ недавно спросил Броснана о том, какой актер должен заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда, на что он ответил: "Кто должен это сделать? Мне все равно. Будет интересно посмотреть, кто в итоге станет Бондом. Кем бы он ни был, я желаю ему добра".

"Черный Адам" с Пирсом Броснаном и Дуэйном "Скалой" Доусоном выходит в кинотеатрах 21 октября.