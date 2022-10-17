Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Пирс Броснан рассказал, что не получил роль Бэтмена из-за "дурацкой" шутки про трусы

пирс броснан, бэтмен, вечернее шоу, тим бертон, глупая шутка
Фото: piercebrosnanofficial/instagram | Пирс Броснан на "Вечернем шоу"

Так что роль Бэтмена в фильме Тима Бертона досталась Майклу Китону

Related video

Пирс Броснан признался на "Вечернем шоу", что лишился роли Бэтмена из-за глупой шутки. Об этом пишет Variety.

Сейчас Пирс Броснан присоединился к вселенной DC, сыграв Доктора Фэйта в "Черном Адаме", но в другой вселенной актер Джеймса Бонда мог бы быть не кем иным, как Брюсом Уэйном. Броснан рассказал в "Вечернем шоу", что встречался с Тимом Бертоном на прослушивании для фильма "Бэтмен" 1989 года, но "дурацкий" комментарий стоил ему роли.

пирс броснан, бэтмен, вечернее шоу, тим бертон, глупая шутка Fullscreen
Пирс Броснан на "Вечернем шоу"
Фото: piercebrosnanofficial/instagram
пирс броснан, бэтмен, вечернее шоу, тим бертон, глупая шутка Fullscreen
Пирс Броснан на "Вечернем шоу"
Фото: piercebrosnanofficial/instagram

"Я никогда не думал, что буду играть такого супергероя, как Доктор Фэйт", — рассказал Броснан, добавив, что ему редко предлагали роли в фильмах о супергероях на протяжении всей его карьеры.

Он признался, что ходил на прослушивание к Тиму Бертону, но отпустил глупую шутку и роль ему не досталась.

"Я помню, как сказал Тиму Бертону какую-то глупость, я сказал: "Знаешь, я не могу понять мужчину, который носит трусы поверх брюк", — попытался вспомнить свою реплику актер.

Майкл Китон получил роль Бэтмена в фильме Бертона, и после снялся в картине "Бэтмен возвращается". Китон повторил свою роль "Бэтгерл", которую Warner Bros. решил не пускать в прокат. И в "Флэше", который Warner Bros. выпустит 23 июня 2023 года.

пирс броснан, бэтмен, вечернее шоу, тим бертон, глупая шутка Fullscreen
Майкл Китон в роли Бэтмена
Фото: Скриншот

Впрочем, Пирс Броснан получил свою звездную роль – Джеймса Бонда. Актер присоединился к франшизе агента 007 в фильме "Золотой глаз" 1995 года. После того, как вышел один фильм с Тимоти Далтоном.

Пирс Броснан на "Вечернем шоу"

GQ недавно спросил Броснана о том, какой актер должен заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда, на что он ответил: "Кто должен это сделать? Мне все равно. Будет интересно посмотреть, кто в итоге станет Бондом. Кем бы он ни был, я желаю ему добра".

"Черный Адам" с Пирсом Броснаном и Дуэйном "Скалой" Доусоном выходит в кинотеатрах 21 октября.