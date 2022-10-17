Пірс Броснан розповів, що не отримав роль Бетмена через "дурні" жарти про труси

Тож роль Бетмена у фільмі Тіма Бертона дісталася Майклу Кітону

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Пірс Броснан зізнався на "Вечірньому шоу", що втратив роль Бетмена через дурний жарт. Про це пише Variety.

Зараз Пірс Броснан приєднався до всесвіту DC, зігравши Доктора Фейта в "Чорному Адамі", але в іншому всесвіті актор Джеймса Бонда міг би бути не ким іншим, як Брюсом Вейном. Броснан розповів у "Вечірньому шоу", що зустрічався з Тімом Бертоном на прослуховуванні для фільму "Бетмен" 1989 року, але "безглуздий" коментар коштував йому ролі.

[ + – ] Пірс Броснан на "Вечірньому шоу" Фото: piercebrosnanofficial/instagram [ + – ] Пірс Броснан на "Вечірньому шоу" Фото: piercebrosnanofficial/instagram

"Я ніколи не думав, що гратиму такого супергероя, як Доктор Фейт", — розповів Броснан, додавши, що йому рідко пропонували ролі у фільмах про супергероїв протягом усієї його кар'єри.

Він зізнався, що ходив на прослуховування до Тіма Бертона, але сказав дурний жарт і роль йому не дісталася.

"Я пам'ятаю, як сказав Тіму Бертону якусь дурість, я сказав: "Знаєш, я не можу зрозуміти чоловіка, який носить труси поверх штанів", — спробував згадати свою репліку актор.

Майкл Кітон отримав роль Бетмена у фільмі Бертона і після знявся у картині "Бетмен повертається". Кітон повторив свою роль "Бетдівчина", яку Warner Bros. вирішив не пускати у прокат. І у "Флеші", який Warner Bros. випустить 23 червня 2023 року.

[ + – ] Майкл Кітон у ролі Бетмена Фото: Скриншот

Втім, Пірс Броснан отримав свою зіркову роль — Джеймса Бонда. Актор приєднався до франшизи агента 007 у фільмі "Золоте око" 1995 року. Після того, як вийшов один фільм із Тімоті Далтоном.

[ + – ] Пірс Броснан на "Вечірньому шоу"

GQ нещодавно запитав Броснана про те, який актор повинен замінити Денієла Крейґа в ролі Джеймса Бонда, на що він відповів: "Хто повинен це зробити? Мені все одно. Цікаво буде подивитися, хто в підсумку стане Бондом. Ким би він не був, я бажаю йому добра".

"Чорний Адам" із Пірсом Броснаном та Двейном "Скеля" Доусоном виходить у кінотеатрах 21 жовтня.