Сотни людей съехались в Корнуолл, чтобы послушать редкую певчую птичку

Блэкбернская славка водится в США, но ее внезапно заметили в Британии, так что полюбоваться на птичку съехались бердвотчеры со всей страны.

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Сотни орнитологов-любителей, или бердвотчеров съехались на крохотный островок в Корнуолле, чтобы полюбоваться и послушать редчайшую для Великобритании птичку – Блэкбернскую славку. Об этом пишет ВВС.

Это четвертый известный орнитологам случай, когда славка, которая обитает и размножается в США, сбилась с курса и залетела в Британию.

Птица была замечена на островах Сент-Килда в 2009 году, Фэр-Айл в 1998 году и Скомер в 1961 году. Но сфотографировать ее удалось только сейчас, в 2022 году.

[ + – ] Блэкбернская славка - редчайший гость в Великобритании из США Фото: Facebook John Hague

Считается, что Блэкбернская славка, или Блэкбернская камышевка сбилась с курса во время миграции. И ее занесло на остров Брайер, один из самых маленьких обитаемых островов архипелага Силли с населением всего 87 человек.

Местные жители пишут, что видели бердвотчеров даже с Шетландских островов и из Нидерландов.

[ + – ] Остров Брайер Фото: Скриншот

Орнитологи-любители ждали появления самца певчей птички часами, многие даже по колено в воде, вооружившись фотоаппаратами, камерами и диктофонами.

Блэкбернские славки имеют характерный ярко-желтый окрас груди и головы, перья на крыльях расцвечены коричневым, черным и белым.

Первым редкую птичку заметил местный бердвотчер Джон Джадж.

[ + – ] Бердвотчеры в ожидании Блэкбернской славки Фото: Скриншот

47-летний Ричард Стонье, бухгалтер, который в свободное время фотографирует птиц, восемь часов выжидал удобного момента, чтобы сфотографировать славку.

"На самом деле это было довольно сложно, потому что у него совершенно уникальные характеристики кормления. Соловьи, которых мы встречаем на этой стороне света, порхают с одной ветки на другую. Этот больше ходил и прыгал по веткам, как мышка", — рассказал бердвотчер.

Орнитолог-любитель отметил, что увидеть эту птичку – было невообразимой удачей. Ведь три предыдущих раза Блэкбернскую славку сфотографировать не удалось, даже понаблюдать за ним не успели большинство желающих.

"Славка попала в шторм и ее унесло через Атлантику. Большинство не выживает. Это не водоплавающая птица, у нее не было бы никакой еды. Если он попытается улететь обратно, маловероятно, что ему это удастся. Никто на самом деле не знает, что происходит с этими американскими птицами, когда они появляются здесь, а затем снова исчезают", — отметил Ричард.

[ + – ] Бердвотчеры в ожидании Блэкбернской славки Фото: Facebook John Hague

Напомним, бердвотчинг (дословно – "наблюдение за птицами") появился в Викторианскую эпоху в Великобритании, как развлечение для обеспеченных дам и джентльменов, которым наскучило просто совершать долгие прогулки. Со временем развлечение получило распространение во всем мире.