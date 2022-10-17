Сотні людей з'їхалися в Корнуолл, щоб послухати рідкісну співочу пташку

Блекбернська славка водиться в США, але її раптово помітили в Британії, тож помилуватися пташкою з'їхалися бердвотчери з усієї країни.

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Сотні орнітологів-аматорів, або бердвотчерів, з'їхалися на крихітний острівець у Корнуолі, щоб помилуватися і послухати найрідкіснішу для Великобританії пташку — блекбернську славку. Про це пише ВВС.

Це четвертий відомий орнітологам випадок, коли славка, яка мешкає та розмножується в США, збилася з курсу та залетіла в Британію.

Птаха помітили на островах Сент-Кілда у 2009 році, у Фер-Айл у 1998 році та в Скомері в 1961 році. Але сфотографувати її вдалося лише зараз, 2022 року.

[ + – ] Блекбернська славка — рідкісний гість у Великій Британії зі США Фото: Facebook John Hague

Вважається, що блекбернська славка, або блекбернська очеретянка, збилася з курсу під час міграції, ы її занесло на острів Браєр, один із найменших населених островів архіпелагу Сіллі з населенням всього 87 осіб.

Місцеві жителі пишуть, що бачили бердвотчерів навіть із Шетландських островів і з Нідерландів.

[ + – ] Острів Браєр Фото: Скриншот

Орнітологи-аматори чекали на появу самця співочої пташки годинами, багато хто навіть по коліно у воді, озброївшись фотоапаратами, камерами й диктофонами.

Блекбернські славки мають характерне яскраво-жовте забарвлення грудей і голови, пір'я на крилах мають коричневий, чорний і білий колір.

Першим рідкісну пташку помітив місцевий бердвотчер Джон Джадж.

[ + – ] Бердвотчери в очікуванні блекбернської славки Фото: Скриншот

47-річний Річард Стоньє, бухгалтер, який у вільний час фотографує птахів, вісім годин вичікував зручного моменту, щоб сфотографувати славку.

"Насправді це було досить складно, тому що в нього абсолютно унікальні характеристики годування. Солов'ї, яких ми зустрічаємо на цьому боці світу, пурхають із однієї гілки на іншу. Цей більше ходив і стрибав гілками, як мишка", — розповів бердвотчер.

Орнітолог-аматор зазначив, що побачити цю пташку було неймовірним успіхом. Адже три попередні рази блекбернську славку сфотографувати не вдалося, навіть спостерігати за нею не встигла більшість охочих.

"Славка потрапила в шторм, і її забрало через Атлантику. Більшість не виживає. Це не водоплавний птах, у нього не було б жодної їжі. Якщо він спробує полетіти назад, малоймовірно, що йому це вдасться. Ніхто насправді не знає, що відбувається з цими американськими птахами, коли вони з'являються тут, а потім знову зникають", — зазначив Річард.

[ + – ] Бердвотчери в очікуванні блекбернської славки Фото: Facebook John Hague

Нагадаємо, бердвотчинг (дослівно — "спостереження за птахами") з'явився у Вікторіанську епоху у Великій Британії як розвага для забезпечених дам і джентльменів, яким набридло просто здійснювати довгі прогулянки. Згодом розвага набула поширення в усьому світі.