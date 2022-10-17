Netflix приобрел права на показ 7 украинских фильмов

Сегодня стали доступны 7 фильмов, созданных при государственной поддержке, из большого пакета лент, права на показ которых на территории Украины приобрел стриминговый сервис Netflix.

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Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

На сервисе уже доступны фильмы:

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича (Antonio Lukic)

"Захар Беркут" Ахтема Сеитабаева и Джона Винна (John Wynn)

"Звезды по обмену" Алексея Даруги

"Преданная" Кристины Сиволап

"Фокстер и Макс" Анатолия Матешко

"Сторожевая застава" Юрия Ковалева

"Поводырь" Олеся Санина

"Этой осенью мы заключили действительно уникальное соглашение и продали права на просмотр большого пакета украинских фильмов на Netflix на территории Украины. По условиям и бизнес-этикету, мы должны держать это в секрете, поэтому просто наблюдали, как украинские СМИ провели настоящее расследование, обнародовали информацию, хоть и неполную, заранее, как эту информацию подхватила общественность. Это свидетельствует о том, что наши полные метры действительно нужны зрителю, вызывают интерес и восхищение. Все это вдохновляет и дальше работать на локальную и глобальную дистрибуцию украинских фильмов и сериалов. Следите за анонсами. Продолжение следует", – рассказал Евгений Драчов, директор Film.ua Distribution.